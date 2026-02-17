Підсумки 10-го дня ОІ-2026: фінал Коцар і прогрес Гандея

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов десятий змагальний день. В програмі дня стартували п'ять спортсменів з України.

Представники синьо-жовтої команди мали представництво в чотирьох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Олег Гандей. Фото: Reuters

Чи були близькі українці до медалі

У гірськолижному слаломі серед чоловіків Дмитро Шеп’юк упевнено подолав обидві спроби. Після першого спуску він ішов 34-м, а у другому зміг покращити позицію, показавши 32-й результат у підсумковому протоколі.

У шорттреку на дистанції 500 метрів Олег Гандей успішно виступив у кваліфікації попри падіння і отриману травму. Українець пройшов до чвертьфіналу, який відбудеться у середу, 18 лютого. Попри проблеми зі здоров’ям, Гандей продовжує боротьбу та зберігає шанси на подальше просування турнірною сіткою.

У стрибках з трампліна в дисципліні суперкоманда Євген Марусяк та Віталій Калініченко завершили виступи після першого раунду. Українці набрали 208,1 бала і не потрапили до топ-12. Марусяк за стрибок на 128,5 метра отримав 117,7 бала, Калініченко — 90,4 бала за 114 метрів.

Головною подією дня став фінал жіночого біг-ейру у фристайлі. Катерина Коцар посіла останнє 10-те місце, набравши 156 балів за сумою двох найкращих спроб. Це перший в історії України фінал у цій дисципліні на Олімпійських іграх і історичний результат для команди.

