Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна провела десятий день на Олімпійських іграх-2026 — як це було

Україна провела десятий день на Олімпійських іграх-2026 — як це було

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:19
Підсумки 10-го дня ОІ-2026: фінал Коцар і прогрес Гандея
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов десятий змагальний день. В програмі дня стартували п'ять спортсменів з України.

Представники синьо-жовтої команди мали представництво в чотирьох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: Reuters

Чи були близькі українці до медалі

У гірськолижному слаломі серед чоловіків Дмитро Шеп’юк упевнено подолав обидві спроби. Після першого спуску він ішов 34-м, а у другому зміг покращити позицію, показавши 32-й результат у підсумковому протоколі.

У шорттреку на дистанції 500 метрів Олег Гандей успішно виступив у кваліфікації попри падіння і отриману травму. Українець пройшов до чвертьфіналу, який відбудеться у середу, 18 лютого. Попри проблеми зі здоров’ям, Гандей продовжує боротьбу та зберігає шанси на подальше просування турнірною сіткою.

У стрибках з трампліна в дисципліні суперкоманда Євген Марусяк та Віталій Калініченко завершили виступи після першого раунду. Українці набрали 208,1 бала і не потрапили до топ-12. Марусяк за стрибок на 128,5 метра отримав 117,7 бала, Калініченко — 90,4 бала за 114 метрів.

Головною подією дня став фінал жіночого біг-ейру у фристайлі. Катерина Коцар посіла останнє 10-те місце, набравши 156 балів за сумою двох найкращих спроб. Це перший в історії України фінал у цій дисципліні на Олімпійських іграх і історичний результат для команди.

Раніше російські фігуристи окупували олімпійський турнір з фігурного катання в Мілані.

олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Олег Гандей Катерина Коцар
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації