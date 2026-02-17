Видео
Главная Олимпиада Украина провела десятый день на Олимпийских играх-2026 — как это было

Украина провела десятый день на Олимпийских играх-2026 — как это было

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 09:19
Итоги 10-го дня ОИ-2026: финал Коцар и прогресс Гандея
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел десятый соревновательный день. В программе дня стартовали пять спортсменов из Украины.

Представители сине-желтой команды имели представительство в четырех дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Олег Гандей
Олег Гандей. Фото: Reuters

Были ли близки украинцы к медали

В горнолыжном слаломе среди мужчин Дмитрий Шепюк уверенно преодолел обе попытки. После первого спуска он шел 34-м, а во втором смог улучшить позицию, показав 32-й результат в итоговом протоколе.

В шорттреке на дистанции 500 метров Олег Гандей успешно выступил в квалификации несмотря на падение и полученную травму. Украинец прошел в четвертьфинал, который состоится в среду, 18 февраля. Несмотря на проблемы со здоровьем, Гандей продолжает борьбу и сохраняет шансы на дальнейшее продвижение по турнирной сетке.

В прыжках с трамплина в дисциплине суперкоманда Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко завершили выступления после первого раунда. Украинцы набрали 208,1 балла и не попали в топ-12. Марусяк за прыжок на 128,5 метра получил 117,7 балла, Калиниченко — 90,4 балла за 114 метров.

Главным событием дня стал финал женского биг-эйра во фристайле. Екатерина Коцар заняла последнее 10-е место, набрав 156 баллов по сумме двух лучших попыток. Это первый в истории Украины финал в этой дисциплине на Олимпийских играх и исторический результат для команды.

Ранее российские фигуристы оккупировали олимпийский турнир по фигурному катанию в Милане.

олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Олег Гандей Катерина Коцар
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
