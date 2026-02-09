Відео
Головна Олімпіада Олімпійські ігри-2026 — визначився одноосібний лідер медального заліку

Олімпійські ігри-2026 — визначився одноосібний лідер медального заліку

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 01:27
Медальний залік Олімпіади-2026 після двох днів: Норвегія лідирує
Золотий призер Сандер Ейтрем з Норвегії святкує перемогу в чоловічому забігу на 5000 метрів. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні пройшов другий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Наразі вже визначилися лідери медального заліку.

Наразі 15 команд уже мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Мартин Левстрем Ньенгетт
Норвежський лижник Мартін Льовстрьом Нйенгет пысля 20 км гонки. Фото: Reuters

Позиції в медальному заліку Олімпіади

Наразі Норвегія очолила медальний залік зимових Олімпійських ігор-2026 після двох змагальних днів.

Норвежці першими на Іграх здобули три золоті медалі й загалом мають шість нагород, що дозволило їм стати одноосібними лідерами загального заліку.

На другій позиції розташувалися США з двома золотими медалями.

Італія, попри найбільшу загальну кількість нагород, іде третьою через лише одне золото.

До топ-10 також увійшли Японія, Австрія, Німеччина, а також Чехія, Франція та Швеція, які мають однакові показники, як і Швейцарія.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, раніше повідомляли, як олімпійська збірна України виступила в перший день ОІ-2026.

Українські лижники показали кращий за 16 років результат на Олімпійських іграх.

Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
