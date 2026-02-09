Медальний залік Олімпіади-2026 після двох днів: Норвегія лідирує

Золотий призер Сандер Ейтрем з Норвегії святкує перемогу в чоловічому забігу на 5000 метрів. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні пройшов другий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Наразі вже визначилися лідери медального заліку.

Наразі 15 команд уже мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Норвежський лижник Мартін Льовстрьом Нйенгет пысля 20 км гонки. Фото: Reuters

Позиції в медальному заліку Олімпіади

Наразі Норвегія очолила медальний залік зимових Олімпійських ігор-2026 після двох змагальних днів.

Норвежці першими на Іграх здобули три золоті медалі й загалом мають шість нагород, що дозволило їм стати одноосібними лідерами загального заліку.

На другій позиції розташувалися США з двома золотими медалями.

Італія, попри найбільшу загальну кількість нагород, іде третьою через лише одне золото.

До топ-10 також увійшли Японія, Австрія, Німеччина, а також Чехія, Франція та Швеція, які мають однакові показники, як і Швейцарія.

