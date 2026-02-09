Медальний залік Олімпіади-2026 після двох днів: Норвегія лідирує

Олімпійські ігри-2026 — визначився одноосібний лідер медального заліку
У Мілані та Кортіні пройшов другий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Наразі вже визначилися лідери медального заліку.
Наразі 15 команд уже мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Позиції в медальному заліку Олімпіади
Наразі Норвегія очолила медальний залік зимових Олімпійських ігор-2026 після двох змагальних днів.
Норвежці першими на Іграх здобули три золоті медалі й загалом мають шість нагород, що дозволило їм стати одноосібними лідерами загального заліку.
На другій позиції розташувалися США з двома золотими медалями.
Італія, попри найбільшу загальну кількість нагород, іде третьою через лише одне золото.
До топ-10 також увійшли Японія, Австрія, Німеччина, а також Чехія, Франція та Швеція, які мають однакові показники, як і Швейцарія.
Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.
Нагадаємо, раніше повідомляли, як олімпійська збірна України виступила в перший день ОІ-2026.
Українські лижники показали кращий за 16 років результат на Олімпійських іграх.
Читайте Новини.LIVE!