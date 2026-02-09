Медальный зачет Олимпиады-2026 после двух дней: Норвегия лидирует

Олимпийские игры-2026 — определился единоличный лидер медального зачета
В Милане и Кортине прошел второй соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сейчас уже определились лидеры медального зачета.
Сейчас 15 команд уже имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.
Позиции в медальном зачете Олимпиады
Сейчас Норвегия возглавила медальный зачет зимних Олимпийских игр-2026 после двух соревновательных дней.
Норвежцы первыми на Играх получили три золотые медали и в целом имеют шесть наград, что позволило им стать единоличными лидерами общего зачета.
На второй позиции расположились США с двумя золотыми медалями.
Италия, несмотря на наибольшее общее количество наград, идет третьей из-за всего одного золота.
В топ-10 также вошли Япония, Австрия, Германия, а также Чехия, Франция и Швеция, которые имеют одинаковые показатели, как и Швейцария.
Полная таблица медального зачета ОИ-2026.
Напомним, ранее сообщали, как олимпийская сборная Украины выступила в первый день ОИ-2026.
Украинские лыжники показали лучший за 16 лет результат на Олимпийских играх.
