Видео

Олимпийские игры-2026 — определился единоличный лидер медального зачета

Олимпийские игры-2026 — определился единоличный лидер медального зачета

Дата публикации 9 февраля 2026 01:27
Медальный зачет Олимпиады-2026 после двух дней: Норвегия лидирует
Золотой призер Сандер Эйтрем из Норвегии празднует победу в мужском забеге на 5000 метров. Фото: Reuters

В Милане и Кортине прошел второй соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сейчас уже определились лидеры медального зачета.

Сейчас 15 команд уже имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Мартин Левстрем Ньенгетт
Норвежский лыжник Мартин Левстрьом Нйенгет после 20 км гонки. Фото: Reuters

Позиции в медальном зачете Олимпиады

Сейчас Норвегия возглавила медальный зачет зимних Олимпийских игр-2026 после двух соревновательных дней.

Норвежцы первыми на Играх получили три золотые медали и в целом имеют шесть наград, что позволило им стать единоличными лидерами общего зачета.

На второй позиции расположились США с двумя золотыми медалями.

Италия, несмотря на наибольшее общее количество наград, идет третьей из-за всего одного золота.

В топ-10 также вошли Япония, Австрия, Германия, а также Чехия, Франция и Швеция, которые имеют одинаковые показатели, как и Швейцария.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Напомним, ранее сообщали, как олимпийская сборная Украины выступила в первый день ОИ-2026.

Украинские лыжники показали лучший за 16 лет результат на Олимпийских играх.

США Норвегия олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
