Україна на ОІ-2026: як виступили 13 українців

На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов п'ятий змагальний день. В програмі взяли участь 13 спортсменів збірної України.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в семи дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Упродовж дня представники України змагалися у лижному двоборстві, гірськолижному спорті, біатлоні та санному спорті.

У лижному двоборстві (нормальний трамплін) після стрибкового раунду Олександр Шумбарець показав 31-й результат, Дмитро Мазурчук — 32-й. У фінальній гонці Мазурчук піднявся на 27-му позицію, тоді як Шумбарець фінішував 30-м.

У супергіганті серед чоловіків гірськолижник Дмитро Шеп’юк посів 36-те місце. Для 20-річного спортсмена це дебютна Олімпіада та другий виступ на ній.

В індивідуальній гонці з біатлону серед жінок дві українки завершили змагання у топ-20. Олександра Меркушина несподівано стала 17-ю, Христина Дмитренко — 18-ю. Лідер команди Юлія Джима провалила гонку, фінішувавши 53-ю. Дарина Чалик була 61-ю.

У санному спорті відбулися заїзди двомісних екіпажів. У жіночій дисципліні Олена Стецьків та Олександра Мох після першої спроби йшли шостими, а за підсумками фіналу посіли сьоме місце. У чоловічих двомісних санях Ігор Гой та Назарій Карчмар фінішували 14-ми, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура — 17-ми.