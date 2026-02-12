Україна на ОІ-2026: як виступили 13 українців

Олімпіада-2026 — як українці показали себе в п'ятий день турніру
На Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов п'ятий змагальний день. В програмі взяли участь 13 спортсменів збірної України.
Представники синьо-жовтої команди були представлені в семи дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українці в п'ятий день Олімпіади-2026
Упродовж дня представники України змагалися у лижному двоборстві, гірськолижному спорті, біатлоні та санному спорті.
У лижному двоборстві (нормальний трамплін) після стрибкового раунду Олександр Шумбарець показав 31-й результат, Дмитро Мазурчук — 32-й. У фінальній гонці Мазурчук піднявся на 27-му позицію, тоді як Шумбарець фінішував 30-м.
У супергіганті серед чоловіків гірськолижник Дмитро Шеп’юк посів 36-те місце. Для 20-річного спортсмена це дебютна Олімпіада та другий виступ на ній.
В індивідуальній гонці з біатлону серед жінок дві українки завершили змагання у топ-20. Олександра Меркушина несподівано стала 17-ю, Христина Дмитренко — 18-ю. Лідер команди Юлія Джима провалила гонку, фінішувавши 53-ю. Дарина Чалик була 61-ю.
У санному спорті відбулися заїзди двомісних екіпажів. У жіночій дисципліні Олена Стецьків та Олександра Мох після першої спроби йшли шостими, а за підсумками фіналу посіли сьоме місце. У чоловічих двомісних санях Ігор Гой та Назарій Карчмар фінішували 14-ми, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура — 17-ми.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як росіяни проносять свої прапори на арени Олімпіади-2026.
Лінійний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розкрив історію про запрошення від Сільвестра Сталоне.
Читайте Новини.LIVE!