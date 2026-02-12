Украина на ОИ-2026: как выступили 13 украинцев

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел пятый соревновательный день. В программе приняли участие 13 спортсменов сборной Украины.

Представители сине-желтой команды были представлены в семи дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

В течение дня представители Украины соревновались в лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, биатлоне и санном спорте.

В лыжном двоеборье (нормальный трамплин) после прыжкового раунда Александр Шумбарец показал 31-й результат, Дмитрий Мазурчук — 32-й. В финальной гонке Мазурчук поднялся на 27-ю позицию, тогда как Шумбарец финишировал 30-м.

В супергиганте среди мужчин горнолыжник Дмитрий Шепюк занял 36-е место. Для 20-летнего спортсмена это дебютная Олимпиада и второе выступление на ней.

В индивидуальной гонке по биатлону среди женщин две украинки завершили соревнования в топ-20. Александра Меркушина неожиданно стала 17-й, Кристина Дмитренко — 18-й. Лидер команды Юлия Джима провалила гонку, финишировав 53-й. Дарья Чалык была 61-й.

В санном спорте состоялись заезды двухместных экипажей. В женской дисциплине Елена Стецькив и Александра Мох после первой попытки шли шестыми, а по итогам финала заняли седьмое место. В мужских двухместных санях Игорь Хой и Назарий Карчмар финишировали 14-ми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура — 17-ми.