Главная Олимпиада Олимпиада-2026 — как украинцы показали себя в пятый день турнира

Олимпиада-2026 — как украинцы показали себя в пятый день турнира

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 07:05
Украина на ОИ-2026: как выступили 13 украинцев
Александра Меркушина. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел пятый соревновательный день. В программе приняли участие 13 спортсменов сборной Украины.

Представители сине-желтой команды были представлены в семи дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Кристина Дмитренко. Фото: Reuters

Украинцы в пятый день Олимпиады-2026

В течение дня представители Украины соревновались в лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, биатлоне и санном спорте.

В лыжном двоеборье (нормальный трамплин) после прыжкового раунда Александр Шумбарец показал 31-й результат, Дмитрий Мазурчук — 32-й. В финальной гонке Мазурчук поднялся на 27-ю позицию, тогда как Шумбарец финишировал 30-м.

В супергиганте среди мужчин горнолыжник Дмитрий Шепюк занял 36-е место. Для 20-летнего спортсмена это дебютная Олимпиада и второе выступление на ней.

В индивидуальной гонке по биатлону среди женщин две украинки завершили соревнования в топ-20. Александра Меркушина неожиданно стала 17-й, Кристина Дмитренко — 18-й. Лидер команды Юлия Джима провалила гонку, финишировав 53-й. Дарья Чалык была 61-й.

В санном спорте состоялись заезды двухместных экипажей. В женской дисциплине Елена Стецькив и Александра Мох после первой попытки шли шестыми, а по итогам финала заняли седьмое место. В мужских двухместных санях Игорь Хой и Назарий Карчмар финишировали 14-ми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура — 17-ми.

Напомним, ранее стало известно, как россияне проносят свои флаги на арены Олимпиады-2026.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл историю о приглашении от Сильвестра Сталоне.

Биатлон Кристина Дмитренко зимние виды спорта Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
