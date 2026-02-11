Відео
Головна Олімпіада Медальний залік ОІ-2026 — Норвегія пішла у відрив

Медальний залік ОІ-2026 — Норвегія пішла у відрив

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 06:45
ОІ-2026: Норвегія різко збільшила відрив у медальному заліку
Ерік Перро, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов четвертий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Збірна Норвегії суттєво збільшила свою перевагу.

Наразі вже 20 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Йоханнес Клебо
Йоганнес Клебо. Фото: Reuters

Норвегія залишила конкурентів позаду

Норвегія одноосібно очолила медальний залік. За один день норвезькі спортсмени вибороли три золоті нагороди та довели загальну кількість медалей до 12.

Скандинави мають шість золотих, дві срібні та чотири бронзові медалі, що дозволило їм створити відчутний відрив від переслідувачів.

Найближчими конкурентами залишаються Німеччина та Швеція, які ділять друге й третє місця, маючи по шість нагород. До трійки лідерів також наблизилася Швейцарія з п’ятьма медалями.

Збірна США перебуває на п’ятій позиції, маючи сім нагород, однак поступається за кількістю золотих медалей. Україна після змагань 10 лютого залишається без нагород.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, раніше Гераскевича підтримав легендарний чеський хокеїст НХЛ.

Також відомо, що призери Олімпійських ігор-2026 скаржаться на погану якість медалей.

Норвегія Олімпіада-2024 зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
