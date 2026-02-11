ОІ-2026: Норвегія різко збільшила відрив у медальному заліку

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов четвертий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Збірна Норвегії суттєво збільшила свою перевагу.

Наразі вже 20 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Норвегія одноосібно очолила медальний залік. За один день норвезькі спортсмени вибороли три золоті нагороди та довели загальну кількість медалей до 12.

Скандинави мають шість золотих, дві срібні та чотири бронзові медалі, що дозволило їм створити відчутний відрив від переслідувачів.

Найближчими конкурентами залишаються Німеччина та Швеція, які ділять друге й третє місця, маючи по шість нагород. До трійки лідерів також наблизилася Швейцарія з п’ятьма медалями.

Збірна США перебуває на п’ятій позиції, маючи сім нагород, однак поступається за кількістю золотих медалей. Україна після змагань 10 лютого залишається без нагород.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.