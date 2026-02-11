ОИ-2026: Норвегия резко увеличила отрыв в медальном зачете

В Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел четвертый соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сборная Норвегии существенно увеличила свое преимущество.

Сейчас уже 20 команд имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.

Норвегия единолично возглавила медальный зачет. За один день норвежские спортсмены завоевали три золотые награды и довели общее количество медалей до 12.

Скандинавы имеют шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали, что позволило им создать ощутимый отрыв от преследователей.

Ближайшими конкурентами остаются Германия и Швеция, которые делят второе и третье места, имея по шесть наград. К тройке лидеров также приблизилась Швейцария с пятью медалями.

Сборная США находится на пятой позиции, имея семь наград, однако уступает по количеству золотых медалей. Украина после соревнований 10 февраля остается без наград.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.