ОИ-2026: Норвегия резко увеличила отрыв в медальном зачете

Медальный зачет ОИ-2026 — Норвегия ушла в отрыв
В Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел четвертый соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сборная Норвегии существенно увеличила свое преимущество.
Сейчас уже 20 команд имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.
Норвегия оставила конкурентов позади
Норвегия единолично возглавила медальный зачет. За один день норвежские спортсмены завоевали три золотые награды и довели общее количество медалей до 12.
Скандинавы имеют шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали, что позволило им создать ощутимый отрыв от преследователей.
Ближайшими конкурентами остаются Германия и Швеция, которые делят второе и третье места, имея по шесть наград. К тройке лидеров также приблизилась Швейцария с пятью медалями.
Сборная США находится на пятой позиции, имея семь наград, однако уступает по количеству золотых медалей. Украина после соревнований 10 февраля остается без наград.
