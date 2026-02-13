Збірна Латвії з санного спорту підтримала Гераскевича на Олімпіаді-2026

Крістерс Апарйодс. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 було достатньо людей, які співчувають Україні. Вони також підтримали вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який носив шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів, за що його й дискваліфікували.

Підтримав Гераскевича санкар зі збірної Латвії Крістерс Апарйодс. Про підтримку він заявив в ефірі латвійського телебачення, передає портал Новини.LIVE.

"Man rokās ir ķivere. Domāju, visiem ir skaidrs, ko šajā brīdī tas nozīmē. Gribu, lai visa Latvijas tauta un pasaule zina, ka mēs šajā grūtajā laikā esam ar Ukrainu. Bijām, esam un būsim. Mēs esam ar Ukrainu. Slava Ukrainai!" sarunā ar Latvijas Televīziju teica Aparjods. #LSM… pic.twitter.com/ejjMLeSoVU — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 12, 2026

Латвійці підтримали Гераскевича

Латвійський санкар заявив, що шолом у його руках має зрозумілий для всіх символічний зміст. Він наголосив, що латвійський народ був, є і буде разом з Україною у складний період.

Апарйодс підкреслив, що хоче, аби і Латвія, і світ знали про солідарність з українцями. Свій виступ спортсмен завершив словами "Слава Україні".

"Я хочу, щоб весь латвійський народ і світ знали, що ми з Україною в цей важкий час. Ми були, є і будемо. Ми з Україною. Слава Україні!" — сказав Апарйодс.

Також збірна Латвії після естафети підняла догори шоломи, що також свідчило про підтримку.

