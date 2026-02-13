Відео
Відео

Латвійський учасник ОІ підтримав Гераскевича та заговорив про Україну

Латвійський учасник ОІ підтримав Гераскевича та заговорив про Україну

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 22:39
Збірна Латвії з санного спорту підтримала Гераскевича на Олімпіаді-2026
Крістерс Апарйодс. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 було достатньо людей, які співчувають Україні. Вони також підтримали вчинок українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який носив шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів, за що його й дискваліфікували.

Підтримав Гераскевича санкар зі збірної Латвії Крістерс Апарйодс. Про підтримку він заявив в ефірі латвійського телебачення, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Латвійці підтримали Гераскевича

Латвійський санкар заявив, що шолом у його руках має зрозумілий для всіх символічний зміст. Він наголосив, що латвійський народ був, є і буде разом з Україною у складний період.

Апарйодс підкреслив, що хоче, аби і Латвія, і світ знали про солідарність з українцями. Свій виступ спортсмен завершив словами "Слава Україні".

"Я хочу, щоб весь латвійський народ і світ знали, що ми з Україною в цей важкий час. Ми були, є і будемо. Ми з Україною. Слава Україні!" — сказав Апарйодс.

Також збірна Латвії після естафети підняла догори шоломи, що також свідчило про підтримку.

Нагадаємо, мер Тбілісі та один із найбільших противників України в Грузії Каха Каладзе розповів про останні розмови з Андрієм Шеченком.

Українські атлети добре себе показали у шостий день Олімпійських ігор.

Латвія Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Олімпійська збірна Латвії
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
