Сборная Латвии по санному спорту поддержала Гераскевича на Олимпиаде-2026

Латвийский участник ОИ поддержал Гераскевича и заговорил об Украине
На Олимпийских играх-2026 было достаточно людей, которые сочувствуют Украине. Они также поддержали поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который носил шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, за что его и дисквалифицировали.
Поддержал Гераскевича саночник из сборной Латвии Кристерс Апарйодс. О поддержке он заявил в эфире латвийского телевидения, передает портал Новини.LIVE.
"Man rokās ir ķivere. Domāju, visiem ir skaidrs, ko šajā brīdī tas nozīmē. Gribu, lai visa Latvijas tauta un pasaule zina, ka mēs šajā grūtajā laikā esam ar Ukrainu. Bijām, esam un būsim. Mēs esam ar Ukrainu. Slava Ukrainai!" sarunā ar Latvijas Televīziju teica Aparjods. #LSM... pic.twitter.com/ejjMLeSoVU- LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 12 февраля 2026 г.
Латвийцы поддержали Гераскевича
Латвийский санкар заявил, что шлем в его руках имеет понятный для всех символический смысл. Он подчеркнул, что латвийский народ был, есть и будет вместе с Украиной в сложный период.
Апарйодс подчеркнул, что хочет, чтобы и Латвия, и мир знали о солидарности с украинцами. Свое выступление спортсмен завершил словами "Слава Украине".
"Я хочу, чтобы весь латвийский народ и мир знали, что мы с Украиной в это трудное время. Мы были, есть и будем. Мы с Украиной. Слава Украине!" — сказал Апарйодс.
Также сборная Латвии после эстафеты подняла вверх шлемы, что также свидетельствовало о поддержке.
Напомним, мэр Тбилиси и один из крупнейших противников Украины в Грузии Каха Каладзе рассказал о последних разговорах с Андреем Шеченко.
Украинские атлеты хорошо себя показали в шестой день Олимпийских игр.
Читайте Новини.LIVE!