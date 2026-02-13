Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Латвийский участник ОИ поддержал Гераскевича и заговорил об Украине

Латвийский участник ОИ поддержал Гераскевича и заговорил об Украине

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 22:39
Сборная Латвии по санному спорту поддержала Гераскевича на Олимпиаде-2026
Кристерс Апарйодс. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 было достаточно людей, которые сочувствуют Украине. Они также поддержали поступок украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который носил шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, за что его и дисквалифицировали.

Поддержал Гераскевича саночник из сборной Латвии Кристерс Апарйодс. О поддержке он заявил в эфире латвийского телевидения, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Латвийцы поддержали Гераскевича

Латвийский санкар заявил, что шлем в его руках имеет понятный для всех символический смысл. Он подчеркнул, что латвийский народ был, есть и будет вместе с Украиной в сложный период.

Апарйодс подчеркнул, что хочет, чтобы и Латвия, и мир знали о солидарности с украинцами. Свое выступление спортсмен завершил словами "Слава Украине".

"Я хочу, чтобы весь латвийский народ и мир знали, что мы с Украиной в это трудное время. Мы были, есть и будем. Мы с Украиной. Слава Украине!" — сказал Апарйодс.

Также сборная Латвии после эстафеты подняла вверх шлемы, что также свидетельствовало о поддержке.

Напомним, мэр Тбилиси и один из крупнейших противников Украины в Грузии Каха Каладзе рассказал о последних разговорах с Андреем Шеченко.

Украинские атлеты хорошо себя показали в шестой день Олимпийских игр.

Латвия Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Олимпийская сборная Латвии
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации