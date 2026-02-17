Коцар стала 10-ю у фіналі біг-ейру на ОІ-2026 в Італії

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх завершилися змагання фристайлісток у біг-ейрі. Україну у фіналі представила Катерина Коцар.

Українка посіла десяте місце, повідомив портал Новини.LIVE.

Як Коцар змагалася за медалі

До фіналу відібралися 12 фристайлісток, однак на старт вийшли лише десять. Перед фіналом зі змагань знялися олімпійська чемпіонка зі слоупстайлу Матільда Гремо та швейцарка Анук Андраска, які зазнали травм під час тренування.

У першій спробі українка виконала стрибок, за який отримала 82 бали, і після стартового раунду йшла шостою, поступаючись третій позиції вісьмома балами.

Другий стрибок Коцар оцінили у 72 бали, і українка зберегла шосту позицію.

Катерина Коцар. Фото: Reuters

У третій спробі Катерина пішла на ризик, виконавши складніші елементи. Попри помилку на приземленні, вона отримала 74 бали. За сумою двох найкращих стрибків Коцар набрала 156,00 бала і завершила фінал на 10-му місці.

Олімпійською чемпіонкою стала канадка Меган Олден — 180,75 бала. Срібло здобула Айлін Гу (179,00) із Китаю, бронзу — італійка Флора Табанеллі (178,25).

Зазначимо, що 10-те місце Коцар є рекордм України в біг-ейрі.

