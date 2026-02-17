Коцар стала 10-й в финале бег-эйра на ОИ-2026 в Италии

Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершились соревнования фристайлисток в биг-эйре. Украину в финале представила Катерина Коцар.

Украинка заняла десятое место, сообщил портал Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как Коцар соревновалась за медали

В финал отобрались 12 фристайлисток, однако на старт вышли только десять. Перед финалом с соревнований снялись олимпийская чемпионка по слоупстайлу Матильда Гремо и швейцарка Анук Андраска, которые получили травмы во время тренировки.

В первой попытке украинка выполнила прыжок, за который получила 82 балла, и после стартового раунда шла шестой, уступая третьей позиции восемью баллами.

Второй прыжок Коцар оценили в 72 балла, и украинка сохранила шестую позицию.

Катерина Коцар. Фото: Reuters

В третьей попытке Катерина пошла на риск, выполнив более сложные элементы. Несмотря на ошибку на приземлении, она получила 74 балла. По сумме двух лучших прыжков Коцар набрала 156,00 балла и завершила финал на 10-м месте.

Олимпийской чемпионкой стала канадка Меган Олден — 180,75 балла. Серебро завоевала Айлин Гу (179,00) из Китая, бронзу — итальянка Флора Табанелли (178,25).

Отметим, что 10-е место Коцар является рекордом Украины в биг-эйре.

Напомним, Жозе Моуринью не видит Георгия Судакова в основном кладе "Бенфики".

Ранее российские фигуристы массово заполонили соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026.