Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Коцар с национальным рекордом Украины завершила выступления на Олимпиаде

Коцар с национальным рекордом Украины завершила выступления на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 00:52
Коцар стала 10-й в финале бег-эйра на ОИ-2026 в Италии
Катерина Коцар. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершились соревнования фристайлисток в биг-эйре. Украину в финале представила Катерина Коцар.

Украинка заняла десятое место, сообщил портал Новости.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как Коцар соревновалась за медали

В финал отобрались 12 фристайлисток, однако на старт вышли только десять. Перед финалом с соревнований снялись олимпийская чемпионка по слоупстайлу Матильда Гремо и швейцарка Анук Андраска, которые получили травмы во время тренировки.

В первой попытке украинка выполнила прыжок, за который получила 82 балла, и после стартового раунда шла шестой, уступая третьей позиции восемью баллами.

Второй прыжок Коцар оценили в 72 балла, и украинка сохранила шестую позицию.

Катерина Коцар
Катерина Коцар. Фото: Reuters

В третьей попытке Катерина пошла на риск, выполнив более сложные элементы. Несмотря на ошибку на приземлении, она получила 74 балла. По сумме двух лучших прыжков Коцар набрала 156,00 балла и завершила финал на 10-м месте.

Олимпийской чемпионкой стала канадка Меган Олден — 180,75 балла. Серебро завоевала Айлин Гу (179,00) из Китая, бронзу — итальянка Флора Табанелли (178,25).

Отметим, что 10-е место Коцар является рекордом Украины в биг-эйре.

Ранее российские фигуристы массово заполонили соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх-2026.

олимпиада Фристайл Олимпийские игры-2026 Катерина Коцар биг-эйр
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации