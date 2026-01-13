Unipol Forum у Мілані прийме шорт-трек і фігурне катання на ОІ-2026

Арена Unipol Forum. Фото: "Олімпія Мілан"

Льодова арена в Мілані стане головною олімпійською локацією для змагань із шорт-треку та фігурного катання на Зимових Олімпійських іграх 2026. Модернізований комплекс забезпечить спортсменам умови світового рівня, а глядачам — високий комфорт.

Льодова арена називається Unipol Forum і зазвичай приймає матчі з баскетболу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Проєкт арени Unipol Forum. Фото: Unipol Forum

Арена, де пройдуть змагання з шорт-треку та фігурного катання

Unipol Forum, розташований в Ассаго, поблизу Мілана, вважається одним із провідних мультифункціональних спортивних комплексів Європи. Арена має багаторічний досвід проведення міжнародних змагань і великих подій, а також є одним із важливих осередків розвитку фігурного катання в Італії. Саме тут функціонує одна з найвідоміших національних шкіл фігурного катання.

До Олімпіади 2026 року комплекс пройшов масштабну модернізацію й отримав статус постійного олімпійського льодового об’єкта. На відміну від попередніх великих стартів у Мілані, де використовували тимчасові катки, тепер змагання проходитимуть на стаціонарній арені з повноцінною інфраструктурою та прямим сполученням із центром міста завдяки лінії метрополітену.

Фанати святкують на арені. Фото: Unipol Forum

Арена вміщує близько десяти тисяч глядачів і забезпечує однаково якісну видимість з усіх секторів трибун. Технічні параметри арени адаптовані під вимоги двох принципово різних дисциплін. Для шорт-треку використовується тонший і жорсткіший лід, що дозволяє досягати максимальних швидкостей і підвищує рівень безпеки спортсменів. Для фігурного катання лід має іншу структуру — м’якшу й товстішу, необхідну для виконання стрибків і складних елементів.

Ключовою перевагою арени є система швидкої трансформації льодової поверхні. Вона дозволяє оперативно змінювати параметри покриття між змаганнями, а захисні мати для шорт-треку легко демонтуються перед стартами з фігурного катання. Така універсальність робить Unipol Forum однією з найтехнологічніших льодових арен у Європі.

Для глядачів комплекс пропонує просторе фойє, сучасну навігацію, оптимізовану акустику та окремі зони для медіа і технічних служб. Зручне розташування поблизу Мілана гарантує, що арена стане однією з найбільш відвідуваних локацій Олімпіади 2026 року.

Після завершення Ігор Unipol Forum збереже роль ключового центру розвитку льодових видів спорту в регіоні. Арена продовжить приймати національні та міжнародні турніри, тренувальні збори та освітні програми для молодих спортсменів, залишаючись важливою частиною спортивної й культурної інфраструктури Італії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто понесе прапор України на Олімпійських іграх-2026.

Також раніше ми показали гірськолижний центр, який прийме Олімпійські ігри.