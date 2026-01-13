Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Арена Unipol Forum стане центром шорт-треку та фігурного катання

Арена Unipol Forum стане центром шорт-треку та фігурного катання

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 20:22
Unipol Forum у Мілані прийме шорт-трек і фігурне катання на ОІ-2026
Арена Unipol Forum. Фото: "Олімпія Мілан"

Льодова арена в Мілані стане головною олімпійською локацією для змагань із шорт-треку та фігурного катання на Зимових Олімпійських іграх 2026. Модернізований комплекс забезпечить спортсменам умови світового рівня, а глядачам — високий комфорт.

Льодова арена називається Unipol Forum і зазвичай приймає матчі з баскетболу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Unipol Forum
Проєкт арени Unipol Forum. Фото: Unipol Forum

Арена, де пройдуть змагання з шорт-треку та фігурного катання

Unipol Forum, розташований в Ассаго, поблизу Мілана, вважається одним із провідних мультифункціональних спортивних комплексів Європи. Арена має багаторічний досвід проведення міжнародних змагань і великих подій, а також є одним із важливих осередків розвитку фігурного катання в Італії. Саме тут функціонує одна з найвідоміших національних шкіл фігурного катання.

До Олімпіади 2026 року комплекс пройшов масштабну модернізацію й отримав статус постійного олімпійського льодового об’єкта. На відміну від попередніх великих стартів у Мілані, де використовували тимчасові катки, тепер змагання проходитимуть на стаціонарній арені з повноцінною інфраструктурою та прямим сполученням із центром міста завдяки лінії метрополітену.

Unipol Forum
Фанати святкують на арені. Фото: Unipol Forum

Арена вміщує близько десяти тисяч глядачів і забезпечує однаково якісну видимість з усіх секторів трибун. Технічні параметри арени адаптовані під вимоги двох принципово різних дисциплін. Для шорт-треку використовується тонший і жорсткіший лід, що дозволяє досягати максимальних швидкостей і підвищує рівень безпеки спортсменів. Для фігурного катання лід має іншу структуру — м’якшу й товстішу, необхідну для виконання стрибків і складних елементів.

Ключовою перевагою арени є система швидкої трансформації льодової поверхні. Вона дозволяє оперативно змінювати параметри покриття між змаганнями, а захисні мати для шорт-треку легко демонтуються перед стартами з фігурного катання. Така універсальність робить Unipol Forum однією з найтехнологічніших льодових арен у Європі.

Для глядачів комплекс пропонує просторе фойє, сучасну навігацію, оптимізовану акустику та окремі зони для медіа і технічних служб. Зручне розташування поблизу Мілана гарантує, що арена стане однією з найбільш відвідуваних локацій Олімпіади 2026 року.

Після завершення Ігор Unipol Forum збереже роль ключового центру розвитку льодових видів спорту в регіоні. Арена продовжить приймати національні та міжнародні турніри, тренувальні збори та освітні програми для молодих спортсменів, залишаючись важливою частиною спортивної й культурної інфраструктури Італії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто понесе прапор України на Олімпійських іграх-2026.

Також раніше ми показали гірськолижний центр, який прийме Олімпійські ігри.

Італія Олімпійські ігри стадіони олімпіада Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації