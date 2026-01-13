Unipol Forum в Милане примет шорт-трек и фигурное катание на ОИ-2026

Арена Unipol Forum. Фото: "Олимпия Милан"

Ледовая арена в Милане станет главной олимпийской локацией для соревнований по шорт-треку и фигурному катанию на Зимних Олимпийских играх 2026 года. Модернизированный комплекс обеспечит спортсменам условия мирового уровня, а зрителям — высокий комфорт.

Ледовая арена называется Unipol Forum и обычно принимает матчи по баскетболу, сообщил портал Новини.LIVE.

Проект арены Unipol Forum. Фото: Unipol Forum

Арена, где пройдут соревнования по шорт-треку и фигурному катанию

Unipol Forum, расположенный в Ассаго, близ Милана, считается одним из ведущих мультифункциональных спортивных комплексов Европы. Арена имеет многолетний опыт проведения международных соревнований и крупных событий, а также является одним из важных центров развития фигурного катания в Италии. Именно здесь функционирует одна из самых известных национальных школ фигурного катания.

К Олимпиаде 2026 года комплекс прошел масштабную модернизацию и получил статус постоянного олимпийского ледового объекта. В отличие от предыдущих крупных стартов в Милане, где использовали временные катки, теперь соревнования будут проходить на стационарной арене с полноценной инфраструктурой и прямым сообщением с центром города благодаря линии метрополитена.

Фанаты празднуют на арене. Фото: Unipol Forum

Арена вмещает около десяти тысяч зрителей и обеспечивает одинаково качественную видимость со всех секторов трибун. Технические параметры арены адаптированы под требования двух принципиально разных дисциплин. Для шорт-трека используется более тонкий и жесткий лед, что позволяет достигать максимальных скоростей и повышает уровень безопасности спортсменов. Для фигурного катания лед имеет другую структуру — более мягкую и толстую, необходимую для выполнения прыжков и сложных элементов.

Ключевым преимуществом арены является система быстрой трансформации ледовой поверхности. Она позволяет оперативно менять параметры покрытия между соревнованиями, а защитные маты для шорт-трека легко демонтируются перед стартами по фигурному катанию. Такая универсальность делает Unipol Forum одной из самых технологичных ледовых арен в Европе.

Для зрителей комплекс предлагает просторное фойе, современную навигацию, оптимизированную акустику и отдельные зоны для медиа и технических служб. Удобное расположение вблизи Милана гарантирует, что арена станет одной из самых посещаемых локаций Олимпиады 2026 года.

После завершения Игр Unipol Forum сохранит роль ключевого центра развития ледовых видов спорта в регионе. Арена продолжит принимать национальные и международные турниры, тренировочные сборы и образовательные программы для молодых спортсменов, оставаясь важной частью спортивной и культурной инфраструктуры Италии.

