Кучугури снігу чи калюжі: яка погода буде в Одесі на Новий рік

На новорічні свята більшість очікує традиційної сніжної погоди та морозів, проте чи будуть вони в Одесі? Синоптики прогнозують, що ближче до Нового року в Україні буде морозна погода та сніг.

Про це повідомляє Sinoptik.ua

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Якої погоди очікувати в Одесі до новорічних свят?

Синоптики прогнозують, що вже з 24 грудня і практично до кінця місяця в Україні більшість регіонів "відчують" істотні похолодання та морози. В деяких регіонах навіть сніжитиме.

В Одесі у переддень Нового року, 30 грудня, йтиме мокрий сніг, а температура опуститься до нульових показників. Втім, вже в ніч з 30 на 31 в Одесі прогнозують зниження температури до -3 градусів, тож, ймовірно, містянам загрожуватиме ожеледиця.

В Одесі прогнозують, що у новорічну ніч, 31 грудня, буде морозно. Температура сягне показників -4 вранці та зміниться до -1 градуса під вечір. Сніг, за версією Sinoptik, в Одесі не випаде цього дня, проте небо буде хмарним.

Сніжитиме практично усюди, крім Півдня

Також, за версією синоптиків УНІАН, 31 грудня Україну "скують" морози. У деяких регіонах температура повітря опуститься до -24 градусів. Сніг йтиме практично в усіх регіонах країни, окрім центральної та південної частини. В Одеській області прогнозують морозну погоду з температурою повітря у -5 градусів та хмарне небо без опадів.

Якою буде зима в Одеській області у січні та лютому?

На початку січня холодне арктичне повітря накриє західну частину України. Там може випасти сніг, а температура повітря опуститься до мінусових показників. Одеса тим часом знаходитиметься у помірних кліматичних показниках. Загалом синоптики прогнозують аномально теплу зиму в Україні та Європі. Втім, у зимовий період можливі "вкраплення" у вигляді арктичних вторгнень холодного повітря та сильних снігопадів. Тож, можливо, одеситам ще пощастить побачити снігові замети та відчути морозне повітря протягом 2 зимових місяців.

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