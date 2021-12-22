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  • На Львівщині вирує негода: в області оголосили штормове попередження

На Львівщині вирує негода: в області оголосили штормове попередження

Львів
22 грудня 10:49
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Оголошено перший рівень небезпечності
На Львівщині вирує негода: в області оголосили штормове попередження

У Львівській області оголосили штормове попередження через ожеледицю. 

Про це повідомляє Департемент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Деталі попередження

На Львіщині 22 грудня очікується суттєве похолодання, а дороги будуть вкриті льодом, тож по області оголошено штормове попередження. Рівень небезпечності - жовтий. 

"По території області 22 грудня на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Станом на 06:00 проїзд державними та місцевими дорогами забезпечений, покриття – сухе. Працюють (чергують) 61 (65) особа та 50 (49) одиниць техніки", - повідомляють у департаменті. 

Загалом по області очікується хмарна із проясненнями погода, температура опускатиметься до 7-12 градусів з позначкою мінус уночі та до -2..-7 - вдень. 

Більше новин про погоду на Львівщині:

  • На автостраді Київ-Чоп дорога замерзла, тож водіям нагадують про обережність. 
  • 21 грудня температура повітря на Львівщині опуститься приблизно до 11 градусів морозу, вдень буде трішки тепліше – приблизно 8 градусів морозу. При цьому сильних снігопадів не очікується.
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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Львів негода Львівська область
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