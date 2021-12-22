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На Буковині вдарив 30-градусний мороз: фото засипаного снігом села

Суспільство
22 грудня 11:28
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Буковинські Карпати села Верхній Яловець вкрило товстим шаром снігу, який час від часу поповнюється
На Буковині вдарив 30-градусний мороз: фото засипаного снігом села

В Карпатах місцеві жителі показали, як цієї зими випав щедрий шар снігу і різко вдарили морози. Вночі стовпчики термометрів опустилися до позначки у -31 градус нижче нуля.

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

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на західній вдарив мороз

Водночас, станом на 9 ранку на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягла -21 градусу, вітер західний, північно-західний 14м/с, і є невелика хмарність з проясненнями.

"За останні два дні випало більше 50 см свіжого снігу, місцями передуви вище 1 метра", - йдеться у повідомленні. 

Для любителів зимових видів відпочинку - погода в горах Карпат ідеальна. Поволі сніг продовжує сипати й при цьому світить яскраве сонце. Водночас, у центральній частині України снігу зовсім не багато, стовпчики термометрів не опустилися нижче -11 градусів, а дороги вкрила ожеледиця. 

Більше новин про українські гори

  • В українських Карпатах можна не лише покататися на засніжених схилах, а й чудово насолодитися відпочинком влітку. Мандрівники можуть відвідати музеї народного мистецтва, місця паломництва віруючих християн, побувати на неповторному водоспаді Шипіт та багато іншого.
  • На західну частину України завітала справжня зима. Карпати та Прикарпаття засипало рясним снігом. Користувачі соцмереж не втрималися і почали публікувати фотографії зі снігом на своїх особистих сторінках.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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views-icon 1326
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