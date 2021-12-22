На Буковині вдарив 30-градусний мороз: фото засипаного снігом села

В Карпатах місцеві жителі показали, як цієї зими випав щедрий шар снігу і різко вдарили морози. Вночі стовпчики термометрів опустилися до позначки у -31 градус нижче нуля.

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук на своїй сторінці у Facebook.

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Водночас, станом на 9 ранку на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягла -21 градусу, вітер західний, північно-західний 14м/с, і є невелика хмарність з проясненнями.

"За останні два дні випало більше 50 см свіжого снігу, місцями передуви вище 1 метра", - йдеться у повідомленні.

Для любителів зимових видів відпочинку - погода в горах Карпат ідеальна. Поволі сніг продовжує сипати й при цьому світить яскраве сонце. Водночас, у центральній частині України снігу зовсім не багато, стовпчики термометрів не опустилися нижче -11 градусів, а дороги вкрила ожеледиця.

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