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Як працюватимуть центри вакцинації від COVID-19 в Одесі на новорічні свята

Одеса
22 грудня 14:50
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Вихідні будуть тільки у перші святкові дні
Як працюватимуть центри вакцинації від COVID-19 в Одесі на новорічні свята

В Одесі центри вакцинації від коронавірусу будуть закритими тільки у перші два дні нового року.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

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Матимуть вихідні

"У перші дні нового року (1 та 2 січня 2022 р.) усі центри та пункти масової вакцинації, які проводять щеплення від COVID-19, будуть зачиненими", – йдеться у повідомленні.

Водночас в інші дні пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.

Перелік центрів вакцинації

  • пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • вул. Семена Палія, 93-а, ТЦ "Сім'я";
  • вул. Паустовського, 14, гіпермаркет "Епіцентр";
  • вул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
  • пр-т Небесної Сотні, 2, ТРЦ City Center;
  • Фонтанська дорога, 30/32, ЦПМСД 3;
  • вул. Левітана, 62, ЦПМСД 4 (будівля КДЦ 20);
  • вул. Житомирська, 2, ЦПМСД 10;
  • вул. Болгарська, 38, КДЦ ДКЛ 1;
  •  пл. Дерев'янка, 1, видавництво "Чорномор'я";
  • парк Горького, вхід з боку вулиці Героїв Крут (вул. Терешкової);
  • Міжнародний аеропорт "Одеса" (з 10:00 до 17:00).

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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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