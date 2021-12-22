Як працюватимуть центри вакцинації від COVID-19 в Одесі на новорічні свята

В Одесі центри вакцинації від коронавірусу будуть закритими тільки у перші два дні нового року.
Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.
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Матимуть вихідні
"У перші дні нового року (1 та 2 січня 2022 р.) усі центри та пункти масової вакцинації, які проводять щеплення від COVID-19, будуть зачиненими", – йдеться у повідомленні.
Водночас в інші дні пункти вакцинації працюватимуть за звичайним розкладом.
Перелік центрів вакцинації
- пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
- вул. Семена Палія, 93-а, ТЦ "Сім'я";
- вул. Паустовського, 14, гіпермаркет "Епіцентр";
- вул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр-т Небесної Сотні, 2, ТРЦ City Center;
- Фонтанська дорога, 30/32, ЦПМСД 3;
- вул. Левітана, 62, ЦПМСД 4 (будівля КДЦ 20);
- вул. Житомирська, 2, ЦПМСД 10;
- вул. Болгарська, 38, КДЦ ДКЛ 1;
- пл. Дерев'янка, 1, видавництво "Чорномор'я";
- парк Горького, вхід з боку вулиці Героїв Крут (вул. Терешкової);
- Міжнародний аеропорт "Одеса" (з 10:00 до 17:00).
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