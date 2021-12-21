У США зафіксували першу смерть після зараження "Омікроном"

У США зафіксували першу смерть внаслідок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє ABC.

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Смерть від "Омікрону" в США

Відомо, що першою жертвою нового штаму 50-річний чоловік. Зазначається, що він не був вакцинований проти COVID-19, а також мав серйозні супутні проблеми зі здоров’ям.

“Представники охорони здоров'я не вважають, що "Омікрон" більш небезпечний, ніж попередні варіанти, але вони стверджують, що в цілому вакцинація та ревакцинація, коли вона підходить, знижують ризик тяжкого захворювання”, - йдеться у повідомленні.

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