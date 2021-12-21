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У США зафіксували першу смерть після зараження "Омікроном"

COVID-19
21 грудня 08:59
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Жертвою став 50-річний чоловік
У США зафіксували першу смерть після зараження "Омікроном"

У США зафіксували першу смерть внаслідок зараження штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє ABC.

Читайте також: Штам "Омікрон" поширюється швидше і може заражати вакцинованих та перехворілих на COVID, – ВООЗ

Смерть від "Омікрону" в США

Відомо, що першою жертвою нового штаму 50-річний чоловік. Зазначається, що він не був вакцинований проти COVID-19, а також мав серйозні супутні проблеми зі здоров’ям.

“Представники охорони здоров'я не вважають, що "Омікрон" більш небезпечний, ніж попередні варіанти, але вони стверджують, що в цілому вакцинація та ревакцинація, коли вона підходить, знижують ризик тяжкого захворювання”, - йдеться у повідомленні.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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коронавірус вакцинація США смерть штам Омікрон
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