У МОЗ розповіли про стан українця, в якого виявили "Омікрон"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів про стан українця, в якого був виявлений “Омікрон”. За його словами, пацієнт вже одужав.

Про це він заявив під час брифінгу.

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"Омікрон" в Україні

Кузін заявив, що чоловік отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Він також підкреслив, що хворий був повністю вакцинований проти COVID-19.

Варто зазначити, що це був перший випадок захворювання на новий штам “Омікрон”. Наразі в Україні вже можна вияви різні штами хвороби. Крім того, санлікар вкотре закликав імунізуватися, адже це єдина можливість уникнути тяжкого перебігу або летальних випадків.

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