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У МОЗ розповіли про стан українця, в якого виявили "Омікрон"

COVID-19
21 грудня 11:51
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Це був перший випадок захворювання на новий штам в Україні
У МОЗ розповіли про стан українця, в якого виявили "Омікрон"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів про стан українця, в якого був виявлений “Омікрон”. За його словами, пацієнт вже одужав.

Про це він заявив під час брифінгу.

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"Омікрон" в Україні

Кузін заявив, що чоловік отримав негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Він також підкреслив, що хворий був повністю вакцинований проти COVID-19.

Варто зазначити, що це був перший випадок захворювання на новий штам “Омікрон”. Наразі в Україні вже можна вияви різні штами хвороби. Крім того, санлікар вкотре закликав імунізуватися, адже це єдина можливість уникнути тяжкого перебігу або летальних випадків.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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коронавірус вакцинація Ігор Кузін Україна штам Омікрон
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