За добу в Одескій області померло 17 осіб від COVID-19: статистика за 22 грудня

22 грудня в Україні зафіксували 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в Одеській області коронавірус виявили у 154 осіб.
Про це повідомляє МОЗ України.
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За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –534, медпрацівників –208).
В Одеській області захворіло 142 особи, внаслідок COVID-19 померли 17 пацієнтів. За добу станом на 22 грудня одужали 2 854 осіб.