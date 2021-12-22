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За добу в Одескій області померло 17 осіб від COVID-19: статистика за 22 грудня

COVID-19
22 грудня 09:51
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Минулого дня виявили на вісім випадків менше
За добу в Одескій області померло 17 осіб від COVID-19: статистика за 22 грудня

22 грудня в Україні зафіксували 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в Одеській області коронавірус виявили у 154 осіб.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також: "Омікрон" може сприяти закінченню COVID-пандемії, - епідеміолог

Детальніше про коронавірус на Одещині

За добу 22 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –534, медпрацівників –208).

В Одеській області захворіло 142 особи, внаслідок COVID-19 померли 17 пацієнтів. За добу станом на 22 грудня одужали 2 854 осіб.

Показники захворюваності в інших областях

Коронавірус в Одеській області - статистика 22 грудня

Інші новини про коронавірус:

  • Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів про стан українця, в якого був виявлений “Омікрон”. За його словами, пацієнт вже одужав.
  • У США зафіксували першу смерть внаслідок зараження штамом коронавірусу"Омікрон".
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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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коронавірус Одеська область
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