"Омікрон" може сприяти закінченню COVID-пандемії, - епідеміолог

Членкиня комісії з біобезпеки при РНБО Наталія Виноград розповіла, що штам коронавірусу “Омікрон” швидко адаптується до навколишнього середовища. Крім того, саме він може стати останньою хвилею COVID-19.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу LIVE, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про штам "Омікрон"?

Виноград нагадала, що в Україні офіційно підтвердили лише один випадок захворювання “Омікроном”, одна, за її словами, існує безліч випадків, коли люди не звертаються до лікарів. Зокрема, в ЄС на один випадок припадає до 17-20 невиявлених випадків.

Вона підкреслила, що “будь-які пандемії завершуються”. Так, вона зазначила, що віруси можуть адаптуватися до тривалої циркуляції - змінюються їхні властивості та спроможності спричиняти летальні наслідки.

“Півтора-три дні подвоюється кількість нових випадків захворювань. Тобто це відповідає стандартам того, що змінилися властивості збудника. Він пішов у напрямку еволіції на зменшення патогенних властивостей”, - заявила Виноград.

Крім того, за її словами, через це коронавірус можна буде прирівняти до гострих респіраторних вірусних захворювань.

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