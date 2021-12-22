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"Омікрон" може сприяти закінченню COVID-пандемії, - епідеміолог

COVID-19
22 грудня 09:35
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За словами Наталії Виноград, у майбутньому хворобу прирівняють до ГРВІ
"Омікрон" може сприяти закінченню COVID-пандемії, - епідеміолог

Членкиня комісії з біобезпеки при РНБО Наталія Виноград розповіла, що штам коронавірусу “Омікрон” швидко адаптується до навколишнього середовища. Крім того, саме він може стати останньою хвилею COVID-19.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу LIVE, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про штам "Омікрон"?

Виноград нагадала, що в Україні офіційно підтвердили лише один випадок захворювання “Омікроном”, одна, за її словами, існує безліч випадків, коли люди не звертаються до лікарів. Зокрема, в ЄС на один випадок припадає до 17-20 невиявлених випадків.

Вона підкреслила, що “будь-які пандемії завершуються”. Так, вона зазначила, що віруси можуть адаптуватися до тривалої циркуляції - змінюються їхні властивості та спроможності спричиняти летальні наслідки.

“Півтора-три дні подвоюється кількість нових випадків захворювань. Тобто це відповідає стандартам того, що змінилися властивості збудника. Він пішов у напрямку еволіції на зменшення патогенних властивостей”, - заявила Виноград.

Крім того, за її словами, через це коронавірус можна буде прирівняти до гострих респіраторних вірусних захворювань.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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коронавірус пандемія ГРВІ штам Омікрон
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