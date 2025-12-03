Відео
Головна Хроніки В Росії змінили сюжет серіалу "Дивні дива" — що під цензурою

В Росії змінили сюжет серіалу "Дивні дива" — що під цензурою

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:14
Дивні дива 5 сезон — в Росії випустили піратську версію з цензурою
Серіал "Дивні дива". Фото: кадр з відео

На російському відеосервісі Rutube з'явилася піратська версія п'ятого сезону серіалу "Дивні дива", з якої були вирізані кілька сцен. Зокрема, росіянам не стали показувати сцени та діалоги, що пов'язані з ЛГБТ-стосунками.  

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

В Росії цензурують будь-який контент про ЛГБТ й не тільки

Уже в першій серії на Rutube прибрали епізод, де героїня Робін цілує свою подругу. У незмінній версії цій сцені передує їхня розмова про стосунки, за якою випадково спостерігає головний герой серіалу Вілл Байерс. Але на Rutube глядач бачить лише початок флірту та реакцію Вілла: він чує голоси, зазирає у прочинені двері та тікає, при цьому сам момент поцілунку повністю зник.

Через це росіянам показали перекручений сюжет. У другій серії п'ятого сезону Робін пояснює Віллу, що дівчина, яку він побачив, мовляв, лише її подруга, і просить нікому про це не розповідати, адже "не всі правильно зрозуміють".

У третій серії Вілл знову повертається до тієї сцени й жартома радить "поцілувати її ще раз", на що Робін реагує: "То це був ти". У відредагованій для росіян версії на Rutube ця репліка Вілла взагалі відсутня — епізод починається вже зі слів Робін.

Цензура зачепила й діалог, у якому Робін розповідає, як зрозуміла, що між нею та Вікі виникли романтичні почуття. В оригіналі вона описує це як поступовий процес: мовляв, їх об'єднала спільна волонтерська робота. У зміненій версії після фрази "Ми волонтерили разом і були знаки" сцена обривається.

Нагадаємо, цензура в Росії зачепила й фільм відомого режисера Девіда Фінчера — там вирішили не згадувати про інтим.

А дехто з російських чиновників запропонував заборонити в Росії імпортні іграшки

серіал росіяни Росія "Дивні дива" цензура
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
