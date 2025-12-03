Очень странные дела 5 сезон — в России выпустили пиратскую версию с цензурой

Сериал "Очень странные дела". Фото: кадр из видео

На российском видеосервисе Rutube появилась пиратская версия пятого сезона сериала "Очень странные дела", из которой были вырезаны несколько сцен. В частности, россиянам не стали показывать сцены и диалоги, связанные с ЛГБТ-отношениями.

Об этом сообщают росСМИ.

Уже в первой серии на Rutube убрали эпизод, где героиня Робин целует свою подругу. В неизменной версии этой сцене предшествует их разговор об отношениях, за которым случайно наблюдает главный герой сериала Уилл Байерс. Но на Rutube зритель видит только начало флирта и реакцию Уилла: он слышит голоса, заглядывает в приоткрытую дверь и убегает, при этом сам момент поцелуя полностью исчез.

Из-за этого россиянам показали искаженный сюжет. Во второй серии пятого сезона Робин объясняет Уиллу, что девушка, которую он увидел, мол, только ее подруга, и просит никому об этом не рассказывать, ведь "не все правильно поймут".

В третьей серии Уилл снова возвращается к той сцене и в шутку советует "поцеловать ее еще раз", на что Робин реагирует: "Это был ты". В отредактированной для россиян версии на Rutube эта реплика Уилла вообще отсутствует — эпизод начинается уже со слов Робин.

Цензура задела и диалог, в котором Робин рассказывает, как поняла, что между ней и Вики возникли романтические чувства. В оригинале она описывает это как постепенный процесс: мол, их объединила совместная волонтерская работа. В измененной версии после фразы "Мы волонтерили вместе и были знаки" сцена обрывается.

