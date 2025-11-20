Викладач музики в Єкатеринбурзі переслідував дітей і душив пакетами

Викладач музичної школи, якого викрили у злочині. Фото: кадр з відео

У Єкатеринбурзі росіянин, який працював викладачем гри на балалайці, виявився прихильником методів одного з найвідоміших радянських серійних убивць — Анатолія Сливка. За даними російських медіа, 33-річний Артем Ваганов застосовував до своїх учнів небезпечні "ігри", що перегукувалися з методами маніяка з часів СРСР.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Росії вчитель-балалаєчник душив дітей пакетами

Під час занять, які Ваганов проводив у себе вдома, педагог змушував дітей лягати на ліжко та надягав їм на голову пакети, начебто "перевіряючи дихання". За таку перевірку на міцність викладач платив учням гроші.

За словами батьків, діти розповідали, що в моменти, коли вони починали задихатися й втрачати контроль, чоловік швидко знімав з них пакети. Також учні скаржилися на спалахи агресії з боку викладача: він міг зненацька хапати їх за одяг, підвищувати голос і поводитися дуже грубо. Коли ж батьки намагалися з’ясувати ситуацію, Ваганов, за їхніми словами, заперечував будь-які претензії та звинувачував дітей у вигадках.

Вчитель та учні. Фото: росЗМІ

Одному з учнів вдалося непомітно зняти на камеру смартфона, як вчитель одягнув на голову пакет іншій дитині та чекав, поки вона почне сіпатися.

Журналісти з'ясували, що в соцмережах Ваганов мав кілька акаунтів, один з яких був зареєстрований під ім’ям "Анатолій Сливко" — на честь радянського маніяка, який убивав підлітків, пропонуючи їм нібито "випробування на витривалість".

У своїй діяльності Сливко також працював із дітьми та застосовував методи задушення.

