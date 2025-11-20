Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії викладач балалайки душив учнів за гроші

В Росії викладач балалайки душив учнів за гроші

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 23:14
Оновлено: 23:11
Викладач музики в Єкатеринбурзі переслідував дітей і душив пакетами
Викладач музичної школи, якого викрили у злочині. Фото: кадр з відео

У Єкатеринбурзі росіянин, який працював викладачем гри на балалайці, виявився прихильником методів одного з найвідоміших радянських серійних убивць — Анатолія Сливка. За даними російських медіа, 33-річний Артем Ваганов застосовував до своїх учнів небезпечні "ігри", що перегукувалися з методами маніяка з часів СРСР.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

В Росії вчитель-балалаєчник душив дітей пакетами

Під час занять, які Ваганов проводив у себе вдома, педагог змушував дітей лягати на ліжко та надягав їм на голову пакети, начебто "перевіряючи дихання". За таку перевірку на міцність викладач платив учням гроші.

За словами батьків, діти розповідали, що в моменти, коли вони починали задихатися й втрачати контроль, чоловік швидко знімав з них пакети. Також учні скаржилися на спалахи агресії з боку викладача: він міг зненацька хапати їх за одяг, підвищувати голос і поводитися дуже грубо. Коли ж батьки намагалися з’ясувати ситуацію, Ваганов, за їхніми словами, заперечував будь-які претензії та звинувачував дітей у вигадках.

null
Вчитель та учні. Фото: росЗМІ

Одному з учнів вдалося непомітно зняти на камеру смартфона, як вчитель одягнув на голову пакет іншій дитині та чекав, поки вона почне сіпатися. 

Журналісти з'ясували, що в соцмережах Ваганов мав кілька акаунтів, один з яких був зареєстрований під ім’ям "Анатолій Сливко" — на честь радянського маніяка, який убивав підлітків, пропонуючи їм нібито "випробування на витривалість".

У своїй діяльності Сливко також працював із дітьми та застосовував методи задушення.

Нагадаємо, в Росії ухвалили зміни до законодавства щодо судового процесу. Росіян судитимуть без врахування практики Європейського суду з прав людини

Також з'ясувалося, що російська оперна співачка, яка давала концерти в Кремлі та підтримувала окупацію Донеччини, має чималу програму турне в Європі

вчителі діти росіяни Росія насильство
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації