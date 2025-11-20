Преподаватель музыки в Екатеринбурге преследовал детей и душил пакетами

Преподаватель музыкальной школы, которого уличили в преступлении. Фото: кадр из видео

В Екатеринбурге россиянин, работавший преподавателем игры на балалайке, оказался приверженцем методов одного из самых известных советских серийных убийц — Анатолия Сливко. По данным российских медиа, 33-летний Артем Ваганов применял к своим ученикам опасные "игры", перекликающиеся с методами маньяка со времен СССР.

Об этом сообщают росСМИ.

Во время занятий, которые Ваганов проводил у себя дома, педагог заставлял детей ложиться на кровать и надевал им на голову пакеты, якобы "проверяя дыхание". За такую проверку на прочность преподаватель платил ученикам деньги.

По словам родителей, дети рассказывали, что в моменты, когда они начинали задыхаться и терять контроль, мужчина быстро снимал с них пакеты. Также ученики жаловались на вспышки агрессии со стороны преподавателя: он мог неожиданно хватать их за одежду, повышать голос и вести себя очень грубо. Когда же родители пытались выяснить ситуацию, Ваганов, по их словам, отрицал любые претензии и обвинял детей в выдумках.

Учитель и ученики. Фото: росСМИ

Одному из учеников удалось незаметно снять на камеру смартфона, как учитель надел на голову пакет другому ребенку и ждал, пока он начнет дергаться.

Журналисты выяснили, что в соцсетях Ваганов имел несколько аккаунтов, один из которых был зарегистрирован под именем "Анатолий Сливко" в честь советского маньяка, который убивал подростков, предлагая им якобы "испытания на выносливость".

В своей деятельности Сливко также работал с детьми и применял методы удушения.

