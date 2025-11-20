ВС РФ виключає згадки Європейської конвенції з прав людини з рішень

Російський суд. Фото: росЗМІ

У Росії готуються остаточно прибрати будь-які згадки про європейські стандарти прав людини з офіційних документів Верховного суду. Пленум Верховного суду Росії підготував постанову, якою пропонує виключити посилання на Європейську конвенцію з прав людини та практику ЄСПЛ із попередніх рішень суду.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Росії судитимуть без врахування прав людини

У новій редакції російський Верховний суд замінює ці норми відсиланням до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН, до якого приєдналися 170 країн. Проте, як наголошує юристи, між цими документами є принципова різниця: пакт не має такого розвиненого механізму контролю і правозастосування, як ЄСПЛ, і тому не забезпечує аналогічного рівня захисту.

Таким чином російські судді за новою постановою більше не повинні орієнтуватися на європейські прецеденти, які давали детальні критерії для оцінки надмірної тривалості процесу, умов утримання чи меж допустимої критики влади.

Нова постанова фактично погіршить ситуацію з правами людини в Росії. Деякі юристи зазначають, що раніше рішення ЄСПЛ були "реальним інструментом тиску", що змушував державу реагувати на системні проблеми. Пакт ООН не дає таких важелів.

Зауважимо, що 16 березня 2022 року Росія офіційно вийшла з Ради Європи та заявила, що не виконуватиме жодних рішень ЄСПЛ, ухвалених після цієї дати.

