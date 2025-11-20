ВС РФ исключает упоминания Европейской конвенции по правам человека из решений

Российский суд. Фото: росСМИ

В России готовятся окончательно убрать любые упоминания о европейских стандартах прав человека из официальных документов Верховного суда. Пленум Верховного суда России подготовил постановление, которым предлагает исключить ссылки на Европейскую конвенцию по правам человека и практику ЕСПЧ из предыдущих решений суда.

Об этом сообщают росСМИ.

В новой редакции российский Верховный суд заменяет эти нормы отсылкой к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, к которому присоединились 170 стран. Однако, как отмечают юристы, между этими документами есть принципиальная разница: пакт не имеет такого развитого механизма контроля и правоприменения, как ЕСПЧ, и поэтому не обеспечивает аналогичного уровня защиты.

Таким образом, российские судьи по новому постановлению больше не должны ориентироваться на европейские прецеденты, которые давали детальные критерии для оценки чрезмерной длительности процесса, условий содержания или границ допустимой критики власти.

Новое постановление фактически ухудшит ситуацию с правами человека в России. Некоторые юристы отмечают, что ранее решения ЕСПЧ были "реальным инструментом давления", который заставлял государство реагировать на системные проблемы. Пакт ООН не дает таких рычагов.

Заметим, что 16 марта 2022 года Россия официально вышла из Совета Европы и заявила, что не будет выполнять никаких решений ЕСПЧ, принятых после этой даты.

