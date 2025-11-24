В Росії масово скаржаться на китайські креми для збільшення грудей

Крем. Фото ілюстративне: Pexels

На російських маркетплейсах стрімко набирають популярність дешеві китайські креми для "миттєвого збільшення грудей", і саме через них підлітки все частіше опиняються в кабінетах дерматологів. Лікарі фіксують, що дівчата 13–16 років звертаються по медичну допомогу майже на третину частіше, ніж раніше.

Про це повідомляють росЗМІ.

Малолітні росіянки масово звертаються до лікарень через страшні висипи

Після застосування таких кремів у них виникають запалення, дерматит, висип і подразнення. Фахівці також попереджають, що регулярне використання подібних засобів може становити значно серйознішу небезпеку для здоров’я.

Алергія на шкірі. Фото: соцмережі

Висип на шкірі. Фото: соцмережі

Обіцяні на етикетці "збільшення грудей удвічі", "підтяжка" та інші "моделювальні ефекти" виявляються звичайною рекламною приманкою. Насправді креми працюють лише поверхнево, бо викликають набряк і короткочасний приплив крові, що й створює відчуття об’єму. При цьому виробники нерідко приховують склад або зазначають його частково.

Медики наголошують, що дешеві засоби містять фітоестрогени. Це рослинні аналоги жіночих гормонів, які застосовують у зовсім інших цілях і точно не призначені для підлітків.

Через втручання в гормональну систему у дівчат може збиватися цикл, з’являються сильні шкірні реакції та виникають ризики довгострокових проблем зі здоров’ям молочної залози. Лікарі прямо говорять про можливий зв’язок із розвитком онкопухлин, якщо такими препаратами користуватися регулярно.

До дерматолога вже зверталися школярки, які хотіли "фігуру як у блогерок". Одна з постраждалих, 13-річна Марина, користувалася кремом два тижні — і отримала гострий дерматит, лікування якого коштувало її родині понад 25 тисяч рублів. А повне відновлення шкіри триватиме кілька місяців. Попри такі випадки, креми за 100–300 рублів і далі продаються вільно, без сертифікатів і контролю.

