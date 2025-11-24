В России массово жалуются на китайские кремы для увеличения груди

Крем. Фото иллюстративное: Pexels

На российских маркетплейсах стремительно набирают популярность дешевые китайские кремы для "мгновенного увеличения груди", и именно из-за них подростки все чаще оказываются в кабинетах дерматологов. Врачи фиксируют, что девушки 13-16 лет обращаются за медицинской помощью почти на треть чаще, чем раньше.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Малолетние россиянки массово обращаются в больницы из-за страшной сыпи

После применения таких кремов у них возникают воспаления, дерматит, сыпь и раздражение. Специалисты также предупреждают, что регулярное использование подобных средств может представлять значительно более серьезную опасность для здоровья.

Аллергия на коже. Фото: соцсети

Сыпь на коже. Фото: соцсети

Обещанные на этикетке "увеличение груди вдвое", "подтяжка" и другие "моделирующие эффекты" оказываются обычной рекламной приманкой. На самом деле кремы работают лишь поверхностно, так как вызывают отек и кратковременный приток крови, что и создает ощущение объема. При этом производители нередко скрывают состав или указывают его частично.

Медики отмечают, что дешевые средства содержат фитоэстрогены. Это растительные аналоги женских гормонов, которые применяют в совершенно других целях и точно не предназначены для подростков.

Из-за вмешательства в гормональную систему у девушек может сбиваться цикл, появляются сильные кожные реакции и возникают риски долгосрочных проблем со здоровьем молочной железы. Врачи прямо говорят о возможной связи с развитием онкоопухолей, если такими препаратами пользоваться регулярно.

К дерматологу уже обращались школьницы, которые хотели "фигуру как у блогеров". Одна из пострадавших, 13-летняя Марина, пользовалась кремом две недели - и получила острый дерматит, лечение которого стоило ее семье более 25 тысяч рублей. А полное восстановление кожи займет несколько месяцев. Несмотря на такие случаи, кремы за 100-300 рублей продолжают продаваться свободно, без сертификатов и контроля.

Между тем социологи поинтересовались, какой уровень знаний у россиян. Оказалось, что россияне путают или вообще не знают базовые научные факты, которым учат детей еще в школе.

Также недавно в России разоблачили учителя-балалайщика, который вдохновился действиями одного из советских маньяков и душил детей за деньги.