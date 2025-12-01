Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Російські ЗМІ та навіть кремлівський диктатор Володимир Путін неодноразово акцентували на корупційному скандалі в "Енергоатомі". Однак корупційні скандали, що у 2025 році сколихнули Росію, виявилися значно масштабнішими за українську справу "Енергоатома" та перевещили рівень розкрадання коштів у десятки разів.

Про це повідомляють росЗМІ.

В Росії викрили низку корупційних скандалів, але про них стараються не згадувати

Журналісти дослідили, що сукупний обсяг втрат російського бюджету за найбільшими кримінальними провадженнями у 2025 році перевищив 88 мільярдів рублів — це понад 1,1 мільярда доларів, що більш ніж у десять разів перевищує масштаб української скандальної корупційної схеми на "Енергоатом".

Суми корупційних скандалів в Росії. Фото: Агентство.Новости

За інформацією НАБУ, учасники схеми отримували прибутки у межах близько 100 мільйонів доларів, що еквівалентно приблизно 7,8 мільярда рублів. Скандал привернув увагу не лише в Україні, а й у США та ЄС. Проте, особливо сильно на цій темі спекулювали російські ЗМІ та окремі проросійські європейські лідери, як-от Віктор Орбан.

Однак аналіз російських корупційних скандалів свідчить, що за фінансовими масштабами це розслідування значно поступається кримінальним провадженням, які у 2025 році опинилися в полі зору російських слідчих і судів.

Як в Росії крали гроші з бюджету у 2025 році

Особливо показовим є кримінальний епізод, пов’язаний із діяльністю Юлії Мерваєзової, колишньої заступниці міністра будівництва так званої ДНР. За даними, оприлюдненими ТАСС, слідство встановило, що збитки від схем у межах контрактів Міністерства оборони РФ перевищили 9 мільярдів рублів.

Майже ідентичний обсяг збитків фігурує також у справі колишнього сенатора та ексглави "Башнефти" Віктора Хорошавцева, який переховується від російських правоохоронних органів і підозрюється у масштабному шахрайстві.

Новина про злочин Хорошавцева. Фото: скриншот

Серед найрезонансніших проваджень є й справа Салмана Бабаєва, який раніше обіймав посаду віцепрезидента РЖД. Він організував схему із підписання невигідних угод для РЖД, які були збитковими. Суд ухвалив рішення про звернення стягнення на активи Бабаєва і майно його оточення на суму 8,6 мільярда рублів.

Викрадання коштів Бабаєвим. Фото: скриншот

Не менший інтерес викликала історія із колишнім заступником начальника Генштабу РФ Халілом Арслановим: у липні його засудили до 17 років колонії за участь у схемах навколо держоборонзамовлення, а матеріали справи містять дані про збитки у розмірі 8,3 мільярда рублів.

Непогано нажилися російські чиновники на будівництві ліній оборони у трьох прикордонних регіонах — Курській, Бєлгородській і Брянській областях. Сума встановлених збитків за цим напрямком сягнула 5,9 мільярда рублів.

Викрадання коштів на будівництві ліній оборони. Фото: скриншот

До переліку великих корупційних справ також увійшли провадження проти ексзаступника міністра оборони РФ Тимура Іванова (5,4 мільярда рублів збитків), колишнього співробітника спецтехнічного бюро МВС Георгія Сатюкова, який, за версією слідства, отримав хабар у 5 мільярдів рублів, а також розслідування щодо бізнесмена Володимира Ярченкова, якого звинувачують у незаконному збагаченні на 5 мільярдів рублів завдяки оборудкам у сфері поводження з відходами. Попри масштабні оборудки чиновників, в Росії особливої уваги проблемам з корупцією у країні не приділяють гідної уваги.

Нагадаємо, також журналісти пояснили, як російські чиновники користуються базовими благами цивілізації, які під забороною для звичайних громадян РФ.

Окрім того, спецслужбам ФСБ офіційно дозволили досліджувати кредитну історію росіян.