Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS

Российские СМИ и даже кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно акцентировали на коррупционном скандале в "Энергоатоме". Однако коррупционные скандалы, которые в 2025 году всколыхнули Россию, оказались значительно масштабнее украинского дела "Энергоатома" и превысили уровень хищения средств в десятки раз.

Об этом сообщают росСМИ.

В России разоблачили ряд коррупционных скандалов, но о них стараются не вспоминать

Журналисты исследовали, что совокупный объем потерь российского бюджета по крупнейшим уголовным производствам в 2025 году превысил 88 миллиардов рублей — это более 1,1 миллиарда долларов, что более чем в десять раз превышает масштаб украинской скандальной коррупционной схемы на "Энергоатоме".

Суммы коррупционных скандалов в России. Фото: Агентство.Новости

По информации НАБУ, участники схемы получали доходы в пределах около 100 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 7,8 миллиарда рублей. Скандал привлек внимание не только в Украине, но и в США и ЕС. Однако, особенно сильно на этой теме спекулировали российские СМИ и отдельные пророссийские европейские лидеры, например Виктор Орбан.

Однако анализ российских коррупционных скандалов свидетельствует, что по финансовым масштабам это расследование значительно уступает уголовным производствам, которые в 2025 году оказались в поле зрения российских следователей и судов.

Как в России воровали деньги из бюджета в 2025 году

Особенно показателен криминальный эпизод, связанный с деятельностью Юлии Мерваезовой, бывшего заместителя министра строительства так называемой ДНР. По данным, обнародованным ТАСС, следствие установило, что убытки от схем в рамках контрактов Министерства обороны РФ превысили 9 миллиардов рублей.

Почти идентичный объем убытков фигурирует также в деле бывшего сенатора и экс-главы "Башнефти" Виктора Хорошавцева, который скрывается от российских правоохранительных органов и подозревается в масштабном мошенничестве.

Новость о преступлении Хорошавцева. Фото: скриншот

Среди самых резонансных производств есть и дело Салмана Бабаева, который ранее занимал должность вице-президента РЖД. Он организовал схему по подписанию невыгодных сделок для РЖД, которые были убыточными. Суд принял решение об обращении взыскания на активы Бабаева и имущество его окружения на сумму 8,6 миллиарда рублей.

Хищение средств Бабаевым. Фото: скриншот

Не меньший интерес вызвала история с бывшим заместителем начальника Генштаба РФ Халилом Арслановым: в июле его приговорили к 17 годам колонии за участие в схемах вокруг гособоронзаказа, а материалы дела содержат данные об ущербе в размере 8,3 миллиарда рублей.

Неплохо нажились российские чиновники на строительстве линий обороны в трех приграничных регионах — Курской, Белгородской и Брянской областях. Сумма установленных убытков по этому направлению достигла 5,9 миллиарда рублей.

Хищение средств на строительстве линий обороны. Фото: скриншот

В перечень крупных коррупционных дел также вошли производства против экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова (5,4 миллиарда рублей убытков), бывшего сотрудника спецтехнического бюро МВД Георгия Сатюкова, который, по версии следствия, получил взятку в 5 миллиардов рублей, а также расследование в отношении бизнесмена Владимира Ярченкова, которого обвиняют в незаконном обогащении на 5 миллиардов рублей благодаря сделкам в сфере обращения с отходами. Несмотря на масштабные сделки чиновников, в России особого внимания проблемам с коррупцией в стране не уделяют достойного внимания.

Напомним, также журналисты объяснили, как российские чиновники пользуются базовыми благами цивилизации, которые под запретом для обычных граждан РФ.

Кроме того, спецслужбам ФСБ официально разрешили исследовать кредитную историю россиян.