В Росії громадянам вручають повістки одразу в аеропорті

В Росії громадянам вручають повістки одразу в аеропорті

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:10
Військкомати в аеропортах Росії — чоловіків перевіряють уже біля трапа
Видача повістки в аеропорту РФ. Фото: кадр з відео

У Росії запрацювала нова система контролю в аеропортах, яка вже в перші дні викликала резонанс. Із 19 листопада в 12 найбільших аеропортах відкрили спеціальні пункти міграційного контролю. Проте, як виявилось, під час перевірок там можуть й вручити повістку. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

В Росії громадянам, які отримали російський паспорт, можуть дати повістку

Пункти з’явилися, зокрема, у московському авіавузлі, в аеропортах Санкт-Петербурга, Сочі, Казані, Новосибірська, Красноярська, Єкатеринбурга та інших регіональних хабах.

Втім нещодавно російський телеканал "Вести Урал" оприлюднив сюжет, що істотно змінив уявлення про призначення цих служб. У репортажі було показано, що перевірки проводять не лише щодо іноземних громадян: у Кольцово співробітники військкоматів зустрічають росіян одразу після того, як вони сходять із трапа літака.

Журналісти наголосили, що будь-який чоловік, який прилітає до Єкатеринбурга, навіть якщо він прибув із-за кордону і має квиток на зворотний рейс наступного дня, після посадки отримує нагадування про обов’язок стати на військовий облік.

У сюжеті прямо сказано, що тим, хто не оформив військово-облікові документи, вручають повістки. Їхнє ігнорування може обернутися штрафом до 30 тисяч рублів.

В Росії роздають повістки мігрантам

Після виходу сюжету Z-канали та провладні медіа почали масово стверджувати, що репортаж "перекручено". На їхню думку, військові слідчі нібито не чатують на пасажирів біля літака, а працюють виключно у новостворених міграційних пунктах. Вони також підкреслюють, що вручення повістки не тягне автоматичних обмежень на виїзд із країни.

Втім, військовий юрист правозахисної організації "Школа призовника" Тимофій Васькін заявив, що реальні перевірки в аеропортах не мають масового характеру.

За його словами, увага насамперед зосереджена на чоловіках "не слов’янської зовнішності", адже здійснювати перевірку кожного військовозобов’язаного фізично неможливо — працівників у військкоматах і слідчих підрозділах просто не вистачає.

Також читайте, якими привілеями користуються російські чиновники, хоча ці речі заборонені для росіян.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як в Росії придумали спосіб, як заманити лікарів працювати на ТОТ

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
