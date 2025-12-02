Военкоматы в аэропортах России — мужчин проверяют уже у трапа

Выдача повестки в аэропорту РФ. Фото: кадр из видео

В России заработала новая система контроля в аэропортах, которая уже в первые дни вызвала резонанс. С 19 ноября в 12 крупнейших аэропортах открыли специальные пункты миграционного контроля. Однако, как оказалось, во время проверок там могут и вручить повестку.

Об этом сообщают росСМИ.

Пункты появились, в частности, в московском авиаузле, в аэропортах Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других региональных хабах.

Впрочем, недавно российский телеканал "Вести Урал" обнародовал сюжет, существенно изменивший представление о назначении этих служб. В репортаже было показано, что проверки проводятся не только в отношении иностранных граждан: в Кольцово сотрудники военкоматов встречают россиян сразу после того, как они сходят с трапа самолета.

Журналисты подчеркнули, что любой человек, который прилетает в Екатеринбург, даже если он прибыл из-за границы и имеет билет на обратный рейс на следующий день, после посадки получает напоминание об обязанности встать на воинский учет.

В сюжете прямо сказано, что тем, кто не оформил военно-учетные документы, вручают повестки. Их игнорирование может обернуться штрафом до 30 тысяч рублей.

В России раздают повестки мигрантам

После выхода сюжета Z-каналы и провластные медиа начали массово утверждать, что репортаж "перекручен". По их мнению, военные следователи якобы не караулят пассажиров у самолета, а работают исключительно во вновь созданных миграционных пунктах. Они также подчеркивают, что вручение повестки не влечет автоматических ограничений на выезд из страны.

Впрочем, военный юрист правозащитной организации "Школа призывника" Тимофей Васькин заявил, что реальные проверки в аэропортах не носят массового характера.

По его словам, внимание в первую очередь сосредоточено на мужчинах "не славянской внешности", ведь осуществлять проверку каждого военнообязанного физически невозможно — работников в военкоматах и следственных подразделениях просто не хватает.

