В Росії провайдери почали глушити інтернет через використання VPN

У Росії провайдери почали масово посилювати блокування інструментів обходу цензури. Користувачам, які сидять в мережі через VPN, повністю вимикають інтернет.

Про такі зміни повідомляють російські ЗМІ.

В Росії скаржаться на масові відключення інтернету

Оператори зв’язку вже запустили новий рівень обмежень, який унеможливлює стабільну роботу мережі.

Під удар у першу чергу потрапили популярні VPN-технології L2TP, VLESS і Socks5. За даними журналістів, провайдери почали не просто глушити трафік, а свідомо втручатися в роботу DNS.

Коли система виявляє активність VPN, оператор навмисно змінює або "ламає" DNS-конфігурацію, що миттєво відключає інтернет у користувача. У результаті всі запити перестають працювати, а доступ до сайтів стає неможливим до повного відновлення налаштувань.

Користувачі можуть вручну повернути DNS до нормального стану, однак це допомагає лише до наступної спроби підключитися до VPN. За оцінками технічних експертів, фактично росіянам залишили два варіанти: або повністю відмовитися від VPN, або миритися з тим, що інтернет постійно "падає" в момент обходу блокувань.

Разом з тим росіяни скаржаться й на відсутність інтернету в селах. Мовляв, влада ігнорує їх прохання, хоча всі комунікації та ресурси для відновлення роботи мережі є.

Попри те, що в Росії неможливо користуватися низкою популярних соцмереж, деякі чиновники активно користуються ледь не усім забороненим.