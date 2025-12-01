В России провайдеры начали глушить интернет из-за использования VPN

Интернет-оборудование. Фото: Pexels

В России провайдеры начали массово ужесточать блокировку инструментов обхода цензуры. Пользователям, которые сидят в сети через VPN, полностью выключают интернет.

О таких изменениях сообщают российские СМИ.

В России жалуются на массовые отключения интернета

Операторы связи уже запустили новый уровень ограничений, который делает невозможным стабильную работу сети.

Под удар в первую очередь попали популярные VPN-технологии L2TP, VLESS и Socks5. По данным журналистов, провайдеры начали не просто глушить трафик, а сознательно вмешиваться в работу DNS.

Когда система обнаруживает активность VPN, оператор намеренно меняет или "ломает" DNS-конфигурацию, что мгновенно отключает интернет у пользователя. В результате все запросы перестают работать, а доступ к сайтам становится невозможным до полного восстановления настроек.

Пользователи могут вручную вернуть DNS в нормальное состояние, однако это помогает лишь до следующей попытки подключиться к VPN. По оценкам технических экспертов, фактически россиянам оставили два варианта: либо полностью отказаться от VPN, либо мириться с тем, что интернет постоянно "падает" в момент обхода блокировок.

Вместе с тем россияне жалуются и на отсутствие интернета в селах. Мол, власти игнорируют их просьбы, хотя все коммуникации и ресурсы для восстановления работы сети есть.

Несмотря на то, что в России невозможно пользоваться рядом популярных соцсетей, некоторые чиновники активно пользуются едва ли не всем запрещенным.