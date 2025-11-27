В Росії підлітків-наркоманів катували в реабілітаційному центрі

Слідчі дії. Фото: кадр з відео

В Росії неподалік столиці, в Дедовську, силовики викрили приватний "реабілітаційний центр" для важких підлітків, де замість лікування дітей систематично били, принижували та незаконно утримували. Після таких "виховних" практик один із вихованців, 16-річний Рома з Москви, опинився у комі з тяжкими травмами.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Російська відома активістка влаштувала рехаб для підлітків з тортурами

За даними російських журналістів йдеться про центр, який належить Анні Хоботовій і позиціонувався як установа для "складних" підлітків. На сайті та в рекламі заклад обіцяв роботу з психологами, лікування підліткової алкогольної та наркотичної залежності, токсикоманії, ігрової залежності та девіантної поведінки.

Батькам гарантували індивідуальний підхід, безпеку і, зокрема, "відсутність насильства" як головний принцип роботи. Насправді, за версією слідства, центр перетворився на місце системних знущань і закритого утримання дітей.

Відомо, що з серпня по листопад 2025 року у "реабілітації" в Дедовську перебувало щонайменше 24 підлітки. Більшість були дітьми забезпечених батьків, серед яких й бізнесмени, які платили за перебування дитини від 100 тисяч рублів на місяць.

Будинок, де надавали послуги реабілітації наркозалежним підліткам. Фото: росЗМІ

Частину підлітків привозили з проблемами залежності чи поведінки, інших — просто за надмірне користування телефонами, іграми та небажання вчитися. Так, мати постраждалого Роми розповіла, що син потрапив до центру лише через постійні конфлікти через його погане навчання і залежність від ґаджетів.

Фактично, як свідчать матеріали слідства і слова родичів, підлітків змушували працювати по дому, готувати, прибирати, виконувати "завдання на дисципліну", а за будь-які порушення правил застосовували фізичне покарання. Дітей ставили на коліна, змушували годинами переписувати фрази на кшталт "я буду працювати", тримали зв’язаними, обмежували в доступі до туалету, а за непослух сильно били.

Умови для проживання наркозалежних. Фото: соцмережі

Гармидер в кімнаті. Фото: росЗМІ

Умови, в яких жили підлітки. Фото: росЗМІ

Під час обшуку силовики виявили в будівлі окрему кімнату, яку слідство фактично називає "кімнатою тортур". Саме туди, за попередніми даними, ізолювали підлітків, які "порушували дисципліну" або намагалися пручатися вимогам персоналу. Відомо, що деяких змушували їсти собачий корм, а дітей, пов’язаних простирадлами, залишали годинами в такому стані на ліжку.

При цьому для батьків створювали ілюзію "успішної реабілітації". Дітей змушували усміхатися на фото, які надсилали родинам як "звіт" про стан вихованців і "позитивну динаміку" лікування. Водночас телефонувати рідним дозволяли приблизно раз на певний час але не більш, ніж на п’ять хвилин і тільки по гучномовцю, щоб підлітки не могли скаржитися й розповісти, що відбувається насправді.

Неповнолітній хлопець впав у кому після послуг реабілітаційного центру

Найгучнішим епізодом стала історія 16-річного Роми. За словами його матері, хлопець два тижні пролежав на підлозі в напівпритомному стані, перш ніж його вирішили відвезти до лікарні. Коли підлітка доправили в клініку, медики зафіксували численні тілесні ушкодження, сліди зв’язування та ознаки тривалого жорстокого поводження.

Травми на тілі хлопця. Фото: росЗМІ

У Роми розвинувся сепсис, попередньо повідомляється про серйозне ураження нирок, він перебуває у вкрай тяжкому стані та підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Синці на тілі хлопця. Фото: росЗМІ

Мати хлопця стверджує, що весь час, поки її сина катували, їй постійно відмовляли у побаченнях. Мовляв, хлопець покараний за "погану поведінку". Натомість їй регулярно надсилали постановочні фотографії з "усміхненим" сином, запевняючи, що реабілітація йде за планом і ситуація під контролем. Усе з'ясувалося лише після того, як Рому привезли до лікарні у критичному стані, що й стало приводом для перевірки та подальшого силового візиту до центру.

На момент "накриття" центру минулої неділі всередині перебувало 24 неповнолітніх, яких фактично утримували в закритому режимі.

Батьки підлітків переконані, що власниця реабілітаційного центру не могла не знати про нелюдські методи, які застосовували її співробітники. Після викриття центру Хоботова зникла, зараз силовики встановлюють її місцеперебування.

Нагадаємо, тим часом росіяни, які погодилися працювати рекрутерами для армії, скаржаться на шахрайство. Їм не виплатили кошти за приведених чоловіків на війну.

Також в Росії масово скуповують креми для збільшення грудей. Малолітні росіянки масово поступають до лікарень із опіками шкіри та гормональними збоями.