В России подростков-наркоманов пытали в реабилитационном центре

Следственные действия. Фото: кадр из видео

В России недалеко от столицы, в Дедовске, силовики разоблачили частный "реабилитационный центр" для трудных подростков, где вместо лечения детей систематически избивали, унижали и незаконно удерживали. После таких "воспитательных" практик один из воспитанников, 16-летний Рома из Москвы, оказался в коме с тяжелыми травмами.

По данным российских журналистов речь идет о центре, который принадлежит Анне Хоботовой и позиционировался как учреждение для "сложных" подростков. На сайте и в рекламе заведение обещало работу с психологами, лечение подростковой алкогольной и наркотической зависимости, токсикомании, игровой зависимости и девиантного поведения.

Родителям гарантировали индивидуальный подход, безопасность и, в частности, "отсутствие насилия" как главный принцип работы. На самом деле, по версии следствия, центр превратился в место системных издевательств и закрытого содержания детей.

Известно, что с августа по ноябрь 2025 года в "реабилитации" в Дедовске находилось не менее 24 подростков. Большинство были детьми обеспеченных родителей, среди которых и бизнесмены, которые платили за пребывание ребенка от 100 тысяч рублей в месяц.

Дом, где предоставляли услуги реабилитации наркозависимым подросткам. Фото: росСМИ

Часть подростков привозили с проблемами зависимости или поведения, других — просто за чрезмерное пользование телефонами, играми и нежелание учиться. Так, мать пострадавшего Ромы рассказала, что сын попал в центр только из-за постоянных конфликтов из-за его плохой учебы и зависимости от гаджетов.

Фактически, как свидетельствуют материалы следствия и слова родственников, подростков заставляли работать по дому, готовить, убирать, выполнять "задания на дисциплину", а за любые нарушения правил применяли физическое наказание. Детей ставили на колени, заставляли часами переписывать фразы вроде "я буду работать", держали связанными, ограничивали в доступе к туалету, а за непослушание сильно били.

Условия для проживания наркозависимых. Фото: соцсети

Бардак в комнате. Фото: росСМИ

Условия, в которых жили подростки. Фото: росСМИ

Во время обыска силовики обнаружили в здании отдельную комнату, которую следствие фактически называет "комнатой пыток". Именно туда, по предварительным данным, изолировали подростков, которые "нарушали дисциплину" или пытались сопротивляться требованиям персонала. Известно, что некоторых заставляли есть собачий корм, а детей, связанных простынями, оставляли часами в таком состоянии на кровати.

При этом для родителей создавали иллюзию "успешной реабилитации". Детей заставляли улыбаться на фото, которые присылали семьям как "отчет" о состоянии воспитанников и "положительной динамике" лечения. При этом звонить родным разрешали примерно раз в определенное время, но не более чем на пять минут и только по громкоговорителю, чтобы подростки не могли жаловаться и рассказать, что происходит на самом деле.

Несовершеннолетний парень впал в кому после услуг реабилитационного центра

Самым громким эпизодом стала история 16-летнего Ромы. По словам его матери, парень две недели пролежал на полу в полубессознательном состоянии, прежде чем его решили отвезти в больницу. Когда подростка доставили в клинику, медики зафиксировали многочисленные телесные повреждения, следы связывания и признаки длительного жестокого обращения.

Травмы на теле парня. Фото: росСМИ

У Ромы развился сепсис, предварительно сообщается о серьезном поражении почек, он находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Синяки на теле парня. Фото: росСМИ

Мать парня утверждает, что все время, пока ее сына пытали, ей постоянно отказывали в свиданиях. Мол, парень наказан за "плохое поведение". Зато ей регулярно присылали постановочные фотографии с "улыбающимся" сыном, уверяя, что реабилитация идет по плану и ситуация под контролем. Все выяснилось только после того, как Рому привезли в больницу в критическом состоянии, что и стало поводом для проверки и последующего силового визита в центр.

На момент "накрытия" центра в минувшее воскресенье внутри находилось 24 несовершеннолетних, которых фактически удерживали в закрытом режиме.

Родители подростков убеждены, что владелица реабилитационного центра не могла не знать о нечеловеческих методах, которые применяли ее сотрудники. После разоблачения центра Хоботова исчезла, сейчас силовики устанавливают ее местонахождение.

