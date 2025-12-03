Відео
Головна Хроніки У Пермі ексчиновник хотів дати хабар, щоб не воювати в Україні

У Пермі ексчиновник хотів дати хабар, щоб не воювати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:06
Ексчиновник у Пермі не хотів воювати в Україні — чоловік дав хабар
Російські рублі. Фото: росЗМІ

У Пермі затримали колишнього посадовця, який спочатку фігурував у справі про хабарництво. Щоб не сісти у в'язницю, росіянин уклав контракт на участь у війні проти України, але потім передумав і спробував дати новий хабар, аби уникнути відправки на фронт. 

Про це повідомили росЗМІ.

Російський чиновник хотів заплатити хабар, аби не воювати

Спочатку колишнього чиновника затримали під час отримання грошей від підприємця, який володів автомийкою, що підлягала демонтажу. Замість  знесення, чиновник використав свої службові повноваження, аби зупинити процес. За це він, за версією слідства, отримав хабар.

У 2024 році чиновник підписав контракт для участі у бойових діях проти України. Через це слідство тимчасово призупинило справу. Однак воювати він, як стверджують джерела, не збирався. Коли постало питання про відправку на передову, чоловік нібито спробував дати новий хабар уже у розмірі 3 мільйонів рублів, щоб уникнути виїзду на фронт. Після цієї спроби правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження, і його взяли під арешт.

хабар росіяни чиновники війна Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
