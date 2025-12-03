Видео
В РФ экс-чиновник хотел дать взятку, чтобы не воевать в Украине

В РФ экс-чиновник хотел дать взятку, чтобы не воевать в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:06
Экс-чиновник в Перми не хотел воевать в Украине — мужчина дал взятку
Российские рубли. Фото: росСМИ

В Перми задержали бывшего чиновника, который сначала фигурировал в деле о взяточничестве. Чтобы не сесть в тюрьму, россиянин заключил контракт на участие в войне против Украины, но потом передумал и попытался дать новую взятку, чтобы избежать отправки на фронт.

Об этом сообщили росСМИ.

Читайте также:

Российский чиновник хотел заплатить взятку, чтобы не воевать

Сначала бывшего чиновника задержали при получении денег от предпринимателя, который владел автомойкой, подлежащей демонтажу. Вместо сноса, чиновник использовал свои служебные полномочия, чтобы остановить процесс. За это он, по версии следствия, получил взятку.

В 2024 году чиновник подписал контракт для участия в боевых действиях против Украины. Из-за этого следствие временно приостановило дело. Однако воевать он, как утверждают источники, не собирался. Когда встал вопрос об отправке на передовую, мужчина якобы попытался дать новую взятку уже в размере 3 миллионов рублей, чтобы избежать выезда на фронт. После этой попытки правоохранители открыли новое уголовное производство, и его взяли под арест.

Напомним, российские журналисты обратили внимание, какие запрещенные для россиян вещи являются нормой для пользования российских депутатов.

Между тем россиянам существенно повысят тарифы на коммунальные услуги.

взятка россияне чиновники Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
