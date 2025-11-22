Відео
Суд у РФ визнав карту Таро пропагандою — як покарали ворожку

Суд у РФ визнав карту Таро пропагандою — як покарали ворожку

Дата публікації: 22 листопада 2025 04:06
Оновлено: 10:18
У Росії оштрафували таролога за фото карти Таро
Карти Таро. Фото: Pexels

В Росії у Краснодарі жінку, яка займалася ворожінням, притягнули до відповідальності через опубліковану в соцмережах фотографію карти Таро. Суд визнав зображення екстремістським матеріалом, а саму мешканку міста оштрафував. Юристи б'ють на сполох, адже це може бути новою причиною для переслідувань громадян.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Жінка показала карту Таро "Диявол" і опинилась в суді

Жінка розповіла журналістам, що стала першою людиною в Росії, яку покарали за нібито "пропаганду екстремістської символіки" через старший аркан Таро. У 2023 році на своїй сторінці вона опублікувала знімок карти "Диявол" — один із традиційних арканів класичної колоди. На зображенні, як і в більшості канонічних інтерпретацій, присутні постаті Бафомета та пентаграма.

null
Карта Таро "Диявол". Фото: скриншот

Аж через два роки після публікації їй несподівано зателефонували з поліції та викликали на допит. Слідчий заявив, що символіка на карті має "сатаністський характер" та становить пропаганду заборонених образів. Після розмови жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання приблизно на пів доби. Згодом її відпустили, зважаючи на те, що вона перебувала з маленькою дитиною.

Невдовзі відбулося судове засідання. Суд погодився з версією поліції, визнав карту екстремістською, а жінку винною у зберіганні й демонстрації забороненої символіки. За це її оштрафували на 1000 рублів.

Юристи вважають, що така справа може стати проблемною точкою для всієї правозастосовної практики. На їхню думку, логіка, продемонстрована краснодарським судом, створює ризик криміналізації культурних, релігійних та міфологічних образів, які не мають жодного пропагандистського змісту.

Один із юристів підкреслив, що за такою логікою під заборону можуть потрапити і релігійні тексти, включно з Біблією, де теж присутнє зображення диявола.

А щоб росіяни не думали про сатаністів, кремлівський диктатор Володимир Путін схвалив та профінансував на кілька мільйонів створення комп'ютерної гри про РПЦ.

Також нещодавно в Росії змінили підхід до судової системи. Тепер там судитимуть без врахування прав людини за європейськими нормами.

суд репресії росіяни Росія ворожіння карти Таро
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
