Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Суд в РФ признал карту Таро пропагандой — как наказали гадалку

Суд в РФ признал карту Таро пропагандой — как наказали гадалку

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 04:06
обновлено: 10:18
В России оштрафовали таролога за фото карты Таро
Карты Таро. Фото: Pexels

В России в Краснодаре женщину, которая занималась гаданием, привлекли к ответственности из-за опубликованной в соцсетях фотографии карты Таро. Суд признал изображение экстремистским материалом, а саму жительницу города оштрафовал. Юристы бьют тревогу, ведь это может быть новой причиной для преследований граждан.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Женщина показала карту Таро "Дьявол" и оказалась в суде

Женщина рассказала журналистам, что стала первым человеком в России, которого наказали за якобы "пропаганду экстремистской символики" из-за старшего аркана Таро. В 2023 году на своей странице она опубликовала снимок карты "Дьявол" - один из традиционных арканов классической колоды. На изображении, как и в большинстве канонических интерпретаций, присутствуют фигуры Бафомета и пентаграмма.

null
Карта Таро "Дьявол". Фото: скриншот

Только через два года после публикации ей неожиданно позвонили из полиции и вызвали на допрос. Следователь заявил, что символика на карте имеет "сатанистский характер" и представляет собой пропаганду запрещенных образов. После разговора женщину поместили в изолятор временного содержания примерно на полсуток. Впоследствии ее отпустили, учитывая то, что она находилась с маленьким ребенком.

Вскоре состоялось судебное заседание. Суд согласился с версией полиции, признал карту экстремистской, а женщину виновной в хранении и демонстрации запрещенной символики. За это ее оштрафовали на 1000 рублей.

Юристы считают, что такое дело может стать проблемной точкой для всей правоприменительной практики. По их мнению, логика, продемонстрированная краснодарским судом, создает риск криминализации культурных, религиозных и мифологических образов, которые не имеют никакого пропагандистского содержания.

Один из юристов подчеркнул, что по такой логике под запрет могут попасть и религиозные тексты, включая Библию, где тоже присутствует изображение дьявола.

А чтобы россияне не думали о сатанистах, кремлевский диктатор Владимир Путин одобрил и профинансировал на несколько миллионов создание компьютерной игры о РПЦ.

Также недавно в России изменили подход к судебной системе. Теперь там будут судить без учета прав человека по европейским нормам.

суд репрессии россияне Россия гадания карты Таро
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации