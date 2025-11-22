В России оштрафовали таролога за фото карты Таро

Карты Таро. Фото: Pexels

В России в Краснодаре женщину, которая занималась гаданием, привлекли к ответственности из-за опубликованной в соцсетях фотографии карты Таро. Суд признал изображение экстремистским материалом, а саму жительницу города оштрафовал. Юристы бьют тревогу, ведь это может быть новой причиной для преследований граждан.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Женщина показала карту Таро "Дьявол" и оказалась в суде

Женщина рассказала журналистам, что стала первым человеком в России, которого наказали за якобы "пропаганду экстремистской символики" из-за старшего аркана Таро. В 2023 году на своей странице она опубликовала снимок карты "Дьявол" - один из традиционных арканов классической колоды. На изображении, как и в большинстве канонических интерпретаций, присутствуют фигуры Бафомета и пентаграмма.

Карта Таро "Дьявол". Фото: скриншот

Только через два года после публикации ей неожиданно позвонили из полиции и вызвали на допрос. Следователь заявил, что символика на карте имеет "сатанистский характер" и представляет собой пропаганду запрещенных образов. После разговора женщину поместили в изолятор временного содержания примерно на полсуток. Впоследствии ее отпустили, учитывая то, что она находилась с маленьким ребенком.

Вскоре состоялось судебное заседание. Суд согласился с версией полиции, признал карту экстремистской, а женщину виновной в хранении и демонстрации запрещенной символики. За это ее оштрафовали на 1000 рублей.

Юристы считают, что такое дело может стать проблемной точкой для всей правоприменительной практики. По их мнению, логика, продемонстрированная краснодарским судом, создает риск криминализации культурных, религиозных и мифологических образов, которые не имеют никакого пропагандистского содержания.

Один из юристов подчеркнул, что по такой логике под запрет могут попасть и религиозные тексты, включая Библию, где тоже присутствует изображение дьявола.

А чтобы россияне не думали о сатанистах, кремлевский диктатор Владимир Путин одобрил и профинансировал на несколько миллионов создание компьютерной игры о РПЦ.

Также недавно в России изменили подход к судебной системе. Теперь там будут судить без учета прав человека по европейским нормам.