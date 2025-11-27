В Росії компанія Neiry представила голубів-біодронів з мозковими імплантами

Росія створила голубів із нейрочипами для стеження за людьми
Російська компанія Neiry оголосила про створення перших керованих "голубів-біодронів", яким вживляють нейрочипи та оснащують мініатюрними електронними системами. Російські вчені хизуються, що таким чином мають змогу дистанційно спрямовувати птахів під час моніторингових і пошукових операцій.
Про це повідомляють росЗМІ.
Росіяни створили чипи для птахів, щоб стежити за критичною інфраструктури
Візуально такі пернаті майже не відрізняються від звичайних голубів: увагу привертає лише невеликий електронний рюкзачок на спині та дріт, що відходить від імплантованого чіпа.
У компанії пояснюють, що нейрочиіп разом з обладнанням стимулює окремі ділянки мозку, які відповідають за напрямні реакції. Птах отримує імпульси, що підсилюють природне бажання злетіти праворуч або ліворуч.
Електронний модуль включає камеру та живиться за рахунок сонячних панелей.
Орієнтування птахів здійснюється одразу через кілька супутникових систем — GPS, ГЛОНАСС та інші навігаційні сервіси. Технологія наразі протестована на голубах, однак у Neiry зазначають, що незабаром носієм може стати практично будь-який птах. Дослідники хочуть залучати ворон, а для спостереження за береговими зонами — чайок. Засновник компанії Олександр Панов підтвердив, що відповідні модифікації вже розробляються.
У Neiry заявляють про готовність застосовувати біодронів там, де потрібний тривалий або віддалений моніторинг. Йдеться про огляд ліній електропередач, газорозподільних вузлів та інших важливих інфраструктурних об’єктів.
Нагадаємо, нещодавно в Росії провели опитування у населення. Виявилось, що росіяни не знають або плутають елементарні наукові факти, які знають школярі.
