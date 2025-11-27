В Росії компанія Neiry представила голубів-біодронів з мозковими імплантами

Голуби з пристроями. Фото: росЗМІ

Російська компанія Neiry оголосила про створення перших керованих "голубів-біодронів", яким вживляють нейрочипи та оснащують мініатюрними електронними системами. Російські вчені хизуються, що таким чином мають змогу дистанційно спрямовувати птахів під час моніторингових і пошукових операцій.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Росіяни створили чипи для птахів, щоб стежити за критичною інфраструктури

Візуально такі пернаті майже не відрізняються від звичайних голубів: увагу привертає лише невеликий електронний рюкзачок на спині та дріт, що відходить від імплантованого чіпа.

У компанії пояснюють, що нейрочиіп разом з обладнанням стимулює окремі ділянки мозку, які відповідають за напрямні реакції. Птах отримує імпульси, що підсилюють природне бажання злетіти праворуч або ліворуч.

юГолуб з камерою та чипом. Фото: росЗМІ

Електронний модуль включає камеру та живиться за рахунок сонячних панелей.

Орієнтування птахів здійснюється одразу через кілька супутникових систем — GPS, ГЛОНАСС та інші навігаційні сервіси. Технологія наразі протестована на голубах, однак у Neiry зазначають, що незабаром носієм може стати практично будь-який птах. Дослідники хочуть залучати ворон, а для спостереження за береговими зонами — чайок. Засновник компанії Олександр Панов підтвердив, що відповідні модифікації вже розробляються.

У Neiry заявляють про готовність застосовувати біодронів там, де потрібний тривалий або віддалений моніторинг. Йдеться про огляд ліній електропередач, газорозподільних вузлів та інших важливих інфраструктурних об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно в Росії провели опитування у населення. Виявилось, що росіяни не знають або плутають елементарні наукові факти, які знають школярі. Також кремлівський диктатор Володимир Путін погодився витратити кілька мільйонів з бюджету РФ на розробку комп'ютерної гри про РПЦ.