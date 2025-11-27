В России компания Neiry представила голубей-биодронов с мозговыми имплантами

Россия создала голубей с нейрочипами для слежки за людьми
Российская компания Neiry объявила о создании первых управляемых "голубей-биодронов", которым вживляют нейрочипы и оснащают миниатюрными электронными системами. Российские ученые хвастаются, что таким образом могут дистанционно направлять птиц во время мониторинговых и поисковых операций.
Об этом сообщают росСМИ.
Россияне создали чипы для птиц, чтобы следить за критической инфраструктурой
Визуально такие пернатые почти не отличаются от обычных голубей: внимание привлекает лишь небольшой электронный рюкзачок на спине и провод, отходящий от имплантированного чипа.
В компании объясняют, что нейрочип вместе с оборудованием стимулирует отдельные участки мозга, которые отвечают за направляющие реакции. Птица получает импульсы, усиливающие естественное желание взлететь вправо или влево.
Электронный модуль включает камеру и питается за счет солнечных панелей.
Ориентирование птиц осуществляется сразу через несколько спутниковых систем - GPS, ГЛОНАСС и другие навигационные сервисы. Технология пока протестирована на голубях, однако в Neiry отмечают, что вскоре носителем может стать практически любая птица. Исследователи хотят привлекать ворон, а для наблюдения за береговыми зонами — чаек. Основатель компании Александр Панов подтвердил, что соответствующие модификации уже разрабатываются.
В Neiry заявляют о готовности применять биодронов там, где требуется длительный или удаленный мониторинг. Речь идет об осмотре линий электропередач, газораспределительных узлов и других важных инфраструктурных объектов.
Напомним, недавно в России провели опрос у населения. Оказалось, что россияне не знают или путают элементарные научные факты, которые знают школьники. Также кремлевский диктатор Владимир Путин согласился потратить несколько миллионов из бюджета РФ на разработку компьютерной игры о РПЦ.
