В России компания Neiry представила голубей-биодронов с мозговыми имплантами

Российская компания Neiry объявила о создании первых управляемых "голубей-биодронов", которым вживляют нейрочипы и оснащают миниатюрными электронными системами. Российские ученые хвастаются, что таким образом могут дистанционно направлять птиц во время мониторинговых и поисковых операций.

Визуально такие пернатые почти не отличаются от обычных голубей: внимание привлекает лишь небольшой электронный рюкзачок на спине и провод, отходящий от имплантированного чипа.

В компании объясняют, что нейрочип вместе с оборудованием стимулирует отдельные участки мозга, которые отвечают за направляющие реакции. Птица получает импульсы, усиливающие естественное желание взлететь вправо или влево.

Электронный модуль включает камеру и питается за счет солнечных панелей.

Ориентирование птиц осуществляется сразу через несколько спутниковых систем - GPS, ГЛОНАСС и другие навигационные сервисы. Технология пока протестирована на голубях, однако в Neiry отмечают, что вскоре носителем может стать практически любая птица. Исследователи хотят привлекать ворон, а для наблюдения за береговыми зонами — чаек. Основатель компании Александр Панов подтвердил, что соответствующие модификации уже разрабатываются.

В Neiry заявляют о готовности применять биодронов там, где требуется длительный или удаленный мониторинг. Речь идет об осмотре линий электропередач, газораспределительных узлов и других важных инфраструктурных объектов.

