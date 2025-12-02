Спалах ВІЛ в Росії — скільки інфікованих

Взяття крові на аналіз. Фото: Pexels

У Росії офіційно зафіксували понад мільйон громадян, які інфіковані ВІЛ, і масштаби епідемії продовжують зростати. За оцінками Федерального науково-методичного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, близько 1,25 млн росіян мають антитіла до вірусу імунодефіциту людини, що свідчить про доведене інфікування.

В Росії зростає кількість інфікованих ВІЛ

Академік РАН Вадим Покровський заявив, що серед дорослих віком від 15 до 50 років інфіковані щонайменше понад 1% населення — тобто приблизно кожен сотий.

Порівняно з 2024-м, в Росії у 2025 році стало відомо про ще 35 тисяч нових пацієнтів, які живуть із ВІЛ. У трьох з чотирьох випадків зараження відбувається статевим шляхом, а найбільш уразливою групою залишається чоловіча частина населення у віці 40–45 років. У цій віковій категорії інфікований приблизно кожен двадцять п’ятий, що становить близько 4% чоловіків.

Втім ці дані неповні, адже в Росії низькі показники тестування на ВІЛ. Лише 37% росіян проходили тест на ВІЛ у 2024 році. Тому оцінити реальну кількість хворих неможливо — влада публікує лише відомчі дані, які експерти називають неповними.

Росія в переліку країн-рекордсменок за кількістю ВІЛ-інфікованих

Ще у 2021 році Росія увійшла до п’ятірки держав з найдинамічнішим поширенням ВІЛ-інфекції у світі. За підрахунками ООН та Європейського центру профілактики й контролю захворювань, на російську частку припало 3,9% з 1,5 млн нових випадків зараження у світі. Вищі показники тоді фіксували лише ПАР, Мозамбік, Нігерія та Індія.

ВІЛ — це вірус, що атакує клітини імунної системи та послаблює здатність організму протистояти інфекціям. У випадку несвоєчасного лікування, ВІЛ переходить в стадію СНІД. Через це організм стає надзвичайно вразливим перед будь-якими інфекціями і вони можуть стати смертельними.

Нагадаємо, тим часом в Росії прийняли рішення рекордно підняти тарифи на комунальні послуги. Також журналісти дослідили, як росіяни заробляють на відправці чоловіків на війну проти України.