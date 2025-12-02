Вспышка ВИЧ в России — сколько инфицированных

Взятие крови на анализ. Фото: Pexels

В России официально зафиксировали более миллиона граждан, которые инфицированы ВИЧ, и масштабы эпидемии продолжают расти. По оценкам Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, около 1,25 млн россиян имеют антитела к вирусу иммунодефицита человека, что свидетельствует о доказанном инфицировании.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В России растет количество инфицированных ВИЧ

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что среди взрослых в возрасте от 15 до 50 лет инфицированы по меньшей мере более 1% населения - то есть примерно каждый сотый.

По сравнению с 2024-м, в России в 2025 году стало известно о еще 35 тысячах новых пациентов, живущих с ВИЧ. В трех из четырех случаев заражение происходит половым путем, а наиболее уязвимой группой остается мужская часть населения в возрасте 40-45 лет. В этой возрастной категории инфицирован примерно каждый двадцать пятый, что составляет около 4% мужчин.

Впрочем эти данные неполные, ведь в России низкие показатели тестирования на ВИЧ. Только 37% россиян проходили тест на ВИЧ в 2024 году. Поэтому оценить реальное количество больных невозможно — власти публикуют только ведомственные данные, которые эксперты называют неполными.

Россия в перечне стран-рекордсменок по количеству ВИЧ-инфицированных

Еще в 2021 году Россия вошла в пятерку государств с самым динамичным распространением ВИЧ-инфекции в мире. По подсчетам ООН и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на российскую долю пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. Более высокие показатели тогда фиксировали только ЮАР, Мозамбик, Нигерия и Индия.

ВИЧ - это вирус, атакующий клетки иммунной системы и ослабляющий способность организма противостоять инфекциям. В случае несвоевременного лечения, ВИЧ переходит в стадию СПИДа. Из-за этого организм становится чрезвычайно уязвимым перед любыми инфекциями и они могут стать смертельными.

Напомним, тем временем в России приняли решение рекордно поднять тарифы на коммунальные услуги. Также журналисты исследовали, как россияне зарабатывают на отправке мужчин на войну против Украины.