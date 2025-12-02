Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россия лидирует по темпам распространения ВИЧ — врачи в истерике

Россия лидирует по темпам распространения ВИЧ — врачи в истерике

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 23:14
Вспышка ВИЧ в России — сколько инфицированных
Взятие крови на анализ. Фото: Pexels

В России официально зафиксировали более миллиона граждан, которые инфицированы ВИЧ, и масштабы эпидемии продолжают расти. По оценкам Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, около 1,25 млн россиян имеют антитела к вирусу иммунодефицита человека, что свидетельствует о доказанном инфицировании.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

В России растет количество инфицированных ВИЧ

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что среди взрослых в возрасте от 15 до 50 лет инфицированы по меньшей мере более 1% населения - то есть примерно каждый сотый.

По сравнению с 2024-м, в России в 2025 году стало известно о еще 35 тысячах новых пациентов, живущих с ВИЧ. В трех из четырех случаев заражение происходит половым путем, а наиболее уязвимой группой остается мужская часть населения в возрасте 40-45 лет. В этой возрастной категории инфицирован примерно каждый двадцать пятый, что составляет около 4% мужчин.

Впрочем эти данные неполные, ведь в России низкие показатели тестирования на ВИЧ. Только 37% россиян проходили тест на ВИЧ в 2024 году. Поэтому оценить реальное количество больных невозможно — власти публикуют только ведомственные данные, которые эксперты называют неполными.

Россия в перечне стран-рекордсменок по количеству ВИЧ-инфицированных

Еще в 2021 году Россия вошла в пятерку государств с самым динамичным распространением ВИЧ-инфекции в мире. По подсчетам ООН и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на российскую долю пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения в мире. Более высокие показатели тогда фиксировали только ЮАР, Мозамбик, Нигерия и Индия.

ВИЧ - это вирус, атакующий клетки иммунной системы и ослабляющий способность организма противостоять инфекциям. В случае несвоевременного лечения, ВИЧ переходит в стадию СПИДа. Из-за этого организм становится чрезвычайно уязвимым перед любыми инфекциями и они могут стать смертельными.

Напомним, тем временем в России приняли решение рекордно поднять тарифы на коммунальные услуги. Также журналисты исследовали, как россияне зарабатывают на отправке мужчин на войну против Украины.

болезнь россияне ВИЧ Россия эпидемия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации