Ринок вербування в РФ — як посередники отримують гроші за добровольців

Російські війська. Фото: росЗМІ

У різних регіонах Росії сформувалася ціла мережа посередників, які заробляють на залученні чоловіків до участі у війні проти України. Держава стимулює цей процес бонусними виплатами за кожного "наведеного" добровольця — така програма діє щонайменше у 21 регіоні, а в окремих випадках за приведену до війська людину можуть заплатити понад пів мільйона російських рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

В Росії працює бонусна грошова система "Приведи друга"

Сума винагород за приведених військових на службу за контрактом до російської армії суттєво відрізняється. Наприклад, у Свердловській області за приведеного добровольця "рекрутеру" виплачують 50 тис. рублів, а в муніципалітеті Пелим — уже рекордні 500 тис. рублів та додатковий регіональний бонус.

Скільки виплачують людям в російських регіонах за допомогу у вербовці на війну. Фото: росЗМІ

За іноземця суми ще більші: у Рязанській області за такого кандидата обіцяють до 574 тис. рублів. У середньому ж по країні розмір бонусу становить приблизно 100 тис. рублів до вирахування податків.

Росіяни масово кинулися заробляти на вербовці громадян

На цьому фоні з’явилися приватні рекрутери. Вони працюють як посередники між кандидатами, чиновниками та військкоматами, забезпечують логістику, допомагають з документами та рекламують свої послуги у соцмережах і на маркетплейсах.

За одного приведеного контрактника агенти отримують від 70 до 120 тис. рублів, а іноді й більше. Окремі рекрутери платять по 300 тис. рублів за людину, привезену до Москви. Дохід агента залежить від того, скільки він витрачає на рекламу та як швидко може доставити кандидата до пункту відбору.

Примітно, що вербувальники охоче беруть людей практично без обмежень. На підписання контракту з російською армією нерідко приводять кандидатів навіть із ВІЛ, гепатитом чи судимостями, якщо вони не стосуються сексуальних злочинів, тероризму або злочинів проти держави. Втім є ще одне обмеження — там поки що призупинений набір добровольців із країн поза СНД.

Процес вербування побудований за принципом "холодних продажів": вербувальники здебільшого переконують зацікавлених телефоном, обіцяють "теплі" посади, швидке оформлення та нібито гарантії, що новобранців не відправлять до штурмових підрозділів. До того ж місце перебування агента ролі не відіграє — вербувальники працюють навіть з тими, хто живе за межами РФ.

Нагадаємо, також стало відомо, як росіянки почали заробляти на весіллях з наркоманами.

Тим часом росіяни не мають елементарних умов. Мешканці одного з військових містечок скаржаться Путіну на відсутність доріг та елементарних умов для проживання.