Росіянки виходять заміж через виплати — як родичі борються з фіктивними шлюбами

Поховання російських солдатів. Фото: росЗМІ

У Росії на тлі повномасштабної війни проти України сформувався окремий кримінальний феномен, який місцеві називають "чорним рекрутингом". Йдеться про схеми, у яких жінки цілеспрямовано одружуються з алкоголіками, наркоманами, психічно хворими та самотніми чоловіками, швидко відправляють їх на фронт, а після загибелі отримують мільйонні компенсації.

Про це повідомляють росЗМІ.

Росіянки масово відправляють новоспечених чоловіків на фронт

Журналісти розповіли: щойно молодята грають весілля, вже наступного дня чоловік оформлює контракт.

Однією з показових стала історія Володимира Тіткова із Самарської області. Відомо, що 45-річний чоловік раніше жив у селі та підзаробляв на будівництві. За словами його сестри Тетяни Решетової, ситуація різко змінилася, коли брат почав їздити до Самари й відвідувати комп’ютерний клуб, де познайомився з Арменом Варосяном. Саме він, за версією родини, переконав Володимира одружитися з його сестрою Асмік, яку Тітков бачив лише на фотографії. Паспорт чоловіка Армен забрав "як гарантію", що той не передумає.

Уже 9 січня 2025 року шлюб оформили, хоча в загсі не з’явилася ані наречена, ані свідки. Як саме вдалося провести таку реєстрацію, залишається незрозумілим, адже за російським законодавством потрібна особиста присутність обох сторін, а також документи військовослужбовця, яких у Тіткова на той момент не було.

Попри це, наступного дня Володимира привели до місцевого військкомату, де він підписав контракт і отримав банківську картку для військових виплат. Ця картка одразу зникла, а Армен, за словами родини, оформив собі 100 тисяч рублів за програмою "Приведи друга".

Володимира відправили на фронт уже 10 січня, і він вийшов на зв’язок лише кілька разів. У квітні його оголосили зниклим безвісти, однак через кілька місяців знайомий родини випадково побачив його могилу на самарському кладовищі. У банківських документах, які Решетова змогла отримати, виявилося, що одразу після виплати контрактного бонусу, а саме 3,6 млн рублів, уже були переведені на інші рахунки або зняті готівкою. Сам Тітков цих коштів, судячи з даних, не отримував.

Кладовище з російськими військовими. Фото: росЗМІ

Росіянки заради грошей переконують своїх чоловіків залишатися якомога довше на фронті

Ще одна історія — Іллі Єлохіна з Кунгура. Його одруження з Оленою Болотовою відбулося 13 травня 2024 року і тривало буквально кілька хвилин. Оформити шлюб якомога швидше переконала жінка, адже до Іллі завітали працівники військкомату.

Уже за кілька годин після реєстрації шлюбу чоловіка відправили служити. Доступ до всіх його рахунків отримала дружина, яка за дев’ять місяців витратила близько 2 млн рублів, поки Ілля воював на Донеччині. Коли він заговорив про звільнення за станом здоров’я, Болотова, за словами чоловіка, прямо заявила, що "не варто витрачатися на юристів, краще хай дрон підірве в окопі". Повернувшись додому, Єлохін виявив порожні рахунки, а дружина тим часом ініціювала розлучення.

Влада нічого не може зробити з фіктивними шлюбами

Такі схеми стали масовими, бо родина загиблого отримує до 19 млн рублів компенсацій. Саме тому жінки часто обирають собі самотніх або залежних чоловіків для шлюбу, а інколи діють у зв’язці з військкоматами й чиновниками. Фіксуються навіть випадки серійних "вдів", які по декілька разів виходили заміж, складних "родинних" групових схем і навіть одружень чоловіків без їхньої участі.

А тим часом російське законодавство фактично не захищає родичів загиблих: якщо в паспорті є штамп, суд автоматично визнає жінку законною вдовою. Лише поодинокі випадки закінчуються анулюванням фіктивних шлюбів. Влада публічно обурюється, але реальних механізмів боротьби із цим в Росії поки що немає.

