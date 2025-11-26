Россиянки выходят замуж из-за выплат — как родственники борются с фиктивными браками

Захоронение российских солдат. Фото: росСМИ

В России на фоне полномасштабной войны против Украины сформировался отдельный криминальный феномен, который местные называют "черным рекрутингом". Речь идет о схемах, в которых женщины целенаправленно женятся на алкоголиках, наркоманах, психически больных и одиноких мужчинах, быстро отправляют их на фронт, а после гибели получают миллионные компенсации.

Об этом сообщают росСМИ.

Россиянки массово отправляют новоиспеченных мужчин на фронт

Журналисты рассказали: как только молодожены играют свадьбу, уже на следующий день мужчина оформляет контракт.

Одной из показательных стала история Владимира Титкова из Самарской области. Известно, что 45-летний мужчина ранее жил в деревне и подрабатывал на строительстве. По словам его сестры Татьяны Решетовой, ситуация резко изменилась, когда брат начал ездить в Самару и посещать компьютерный клуб, где познакомился с Арменом Варосяном. Именно он, по версии семьи, убедил Владимира жениться на его сестре Асмик, которую Титков видел только на фотографии. Паспорт мужа Армен забрал "как гарантию", что тот не передумает.

Уже 9 января 2025 года брак оформили, хотя в загсе не появилась ни невеста, ни свидетели. Как именно удалось провести такую регистрацию, остается непонятным, ведь по российскому законодательству требуется личное присутствие обеих сторон, а также документы военнослужащего, которых у Титкова на тот момент не было.

Несмотря на это, на следующий день Владимира привели в местный военкомат, где он подписал контракт и получил банковскую карточку для военных выплат. Эта карта сразу исчезла, а Армен, по словам семьи, оформил себе 100 тысяч рублей по программе "Приведи друга".

Владимира отправили на фронт уже 10 января, и он вышел на связь лишь несколько раз. В апреле его объявили пропавшим без вести, однако через несколько месяцев знакомый семьи случайно увидел его могилу на самарском кладбище. В банковских документах, которые Решетова смогла получить, оказалось, что сразу после выплаты контрактного бонуса, а именно 3,6 млн рублей, уже были переведены на другие счета или сняты наличными. Сам Титков этих средств, судя по данным, не получал.

Кладбище с российскими военными. Фото: росСМИ

Россиянки ради денег убеждают своих мужей оставаться как можно дольше на фронте

Еще одна история - Ильи Елохина из Кунгура. Его бракосочетание с Еленой Болотовой состоялось 13 мая 2024 года и длилось буквально несколько минут. Оформить брак как можно быстрее убедила женщина, ведь к Илье пришли работники военкомата.

Уже через несколько часов после регистрации брака мужчину отправили служить. Доступ ко всем его счетам получила жена, которая за девять месяцев потратила около 2 млн рублей, пока Илья воевал в Донецкой области. Когда он заговорил об увольнении по состоянию здоровья, Болотова, по словам мужа, прямо заявила, что "не стоит тратиться на юристов, лучше пусть дрон взорвет в окопе". Вернувшись домой, Елохин обнаружил пустые счета, а жена тем временем инициировала развод.

Власть ничего не может сделать с фиктивными браками

Такие схемы стали массовыми, потому что семья погибшего получает до 19 млн рублей компенсаций. Именно поэтому женщины часто выбирают себе одиноких или зависимых мужчин для брака, а иногда действуют в связке с военкоматами и чиновниками. Фиксируются даже случаи серийных "вдов", которые по несколько раз выходили замуж, сложных "родственных" групповых схем и даже бракосочетаний мужчин без их участия.

А тем временем российское законодательство фактически не защищает родственников погибших: если в паспорте есть штамп, суд автоматически признает женщину законной вдовой. Лишь единичные случаи заканчиваются аннулированием фиктивных браков. Власти публично возмущаются, но реальных механизмов борьбы с этим в России пока нет.

