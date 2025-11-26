Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Черные вдовы "СВО" — как россиянки выходят замуж ради выплат

Черные вдовы "СВО" — как россиянки выходят замуж ради выплат

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 22:54
Россиянки выходят замуж из-за выплат — как родственники борются с фиктивными браками
Захоронение российских солдат. Фото: росСМИ

В России на фоне полномасштабной войны против Украины сформировался отдельный криминальный феномен, который местные называют "черным рекрутингом". Речь идет о схемах, в которых женщины целенаправленно женятся на алкоголиках, наркоманах, психически больных и одиноких мужчинах, быстро отправляют их на фронт, а после гибели получают миллионные компенсации. 

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Россиянки массово отправляют новоиспеченных мужчин на фронт

Журналисты рассказали: как только молодожены играют свадьбу, уже на следующий день мужчина оформляет контракт.

Одной из показательных стала история Владимира Титкова из Самарской области. Известно, что 45-летний мужчина ранее жил в деревне и подрабатывал на строительстве. По словам его сестры Татьяны Решетовой, ситуация резко изменилась, когда брат начал ездить в Самару и посещать компьютерный клуб, где познакомился с Арменом Варосяном. Именно он, по версии семьи, убедил Владимира жениться на его сестре Асмик, которую Титков видел только на фотографии. Паспорт мужа Армен забрал "как гарантию", что тот не передумает.

Уже 9 января 2025 года брак оформили, хотя в загсе не появилась ни невеста, ни свидетели. Как именно удалось провести такую регистрацию, остается непонятным, ведь по российскому законодательству требуется личное присутствие обеих сторон, а также документы военнослужащего, которых у Титкова на тот момент не было.

Несмотря на это, на следующий день Владимира привели в местный военкомат, где он подписал контракт и получил банковскую карточку для военных выплат. Эта карта сразу исчезла, а Армен, по словам семьи, оформил себе 100 тысяч рублей по программе "Приведи друга".

Владимира отправили на фронт уже 10 января, и он вышел на связь лишь несколько раз. В апреле его объявили пропавшим без вести, однако через несколько месяцев знакомый семьи случайно увидел его могилу на самарском кладбище. В банковских документах, которые Решетова смогла получить, оказалось, что сразу после выплаты контрактного бонуса, а именно 3,6 млн рублей, уже были переведены на другие счета или сняты наличными. Сам Титков этих средств, судя по данным, не получал.

null
Кладбище с российскими военными. Фото: росСМИ

Россиянки ради денег убеждают своих мужей оставаться как можно дольше на фронте

Еще одна история - Ильи Елохина из Кунгура. Его бракосочетание с Еленой Болотовой состоялось 13 мая 2024 года и длилось буквально несколько минут. Оформить брак как можно быстрее убедила женщина, ведь к Илье пришли работники военкомата.

Уже через несколько часов после регистрации брака мужчину отправили служить. Доступ ко всем его счетам получила жена, которая за девять месяцев потратила около 2 млн рублей, пока Илья воевал в Донецкой области. Когда он заговорил об увольнении по состоянию здоровья, Болотова, по словам мужа, прямо заявила, что "не стоит тратиться на юристов, лучше пусть дрон взорвет в окопе". Вернувшись домой, Елохин обнаружил пустые счета, а жена тем временем инициировала развод.

Власть ничего не может сделать с фиктивными браками

Такие схемы стали массовыми, потому что семья погибшего получает до 19 млн рублей компенсаций. Именно поэтому женщины часто выбирают себе одиноких или зависимых мужчин для брака, а иногда действуют в связке с военкоматами и чиновниками. Фиксируются даже случаи серийных "вдов", которые по несколько раз выходили замуж, сложных "родственных" групповых схем и даже бракосочетаний мужчин без их участия.

А тем временем российское законодательство фактически не защищает родственников погибших: если в паспорте есть штамп, суд автоматически признает женщину законной вдовой. Лишь единичные случаи заканчиваются аннулированием фиктивных браков. Власти публично возмущаются, но реальных механизмов борьбы с этим в России пока нет.

Тем временем российские власти занимаются другими "важными вопросами" — там решают чем заменить импортные игрушки в России.

А жители одного из российских сел требуют власть вернуть интернет — людей оставили без связи и возможности работать.

выплаты брак россияне деньги Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации