Рынок вербовки в РФ — как посредники получают деньги за добровольцев

Российские войска. Фото: росСМИ

В разных регионах России сформировалась целая сеть посредников, которые зарабатывают на привлечении мужчин к участию в войне против Украины. Государство стимулирует этот процесс бонусными выплатами за каждого "приведенного" добровольца — такая программа действует как минимум в 21 регионе, а в отдельных случаях за приведенного в армию человека могут заплатить более полумиллиона российских рублей.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

В России работает бонусная денежная система "Приведи друга"

Сумма вознаграждений за приведенных военных на службу по контракту в российскую армию существенно отличается. Например, в Свердловской области за приведенного добровольца "рекрутеру" выплачивают 50 тыс. рублей, а в муниципалитете Пелым — уже рекордные 500 тыс. рублей и дополнительный региональный бонус.

Сколько выплачивают людям в российских регионах за помощь в вербовке на войну. Фото: росСМИ

За иностранца суммы еще больше: в Рязанской области за такого кандидата обещают до 574 тыс. рублей. В среднем же по стране размер бонуса составляет примерно 100 тыс. рублей до вычета налогов.

Россияне массово бросились зарабатывать на вербовке граждан

На этом фоне появились частные рекрутеры. Они работают как посредники между кандидатами, чиновниками и военкоматами, обеспечивают логистику, помогают с документами и рекламируют свои услуги в соцсетях и на маркетплейсах.

За одного приведенного контрактника агенты получают от 70 до 120 тыс. рублей, а иногда и больше. Отдельные рекрутеры платят по 300 тыс. рублей за человека, привезенного в Москву. Доход агента зависит от того, сколько он тратит на рекламу и как быстро может доставить кандидата в пункт отбора.

Примечательно, что вербовщики охотно берут людей практически без ограничений. На подписание контракта с российской армией нередко приводят кандидатов даже с ВИЧ, гепатитом или судимостями, если они не касаются сексуальных преступлений, терроризма или преступлений против государства. Впрочем, есть еще одно ограничение — там пока приостановлен набор добровольцев из стран вне СНГ.

Процесс вербовки построен по принципу "холодных продаж": вербовщики в основном убеждают заинтересованных по телефону, обещают "теплые" должности, быстрое оформление и якобы гарантии, что новобранцев не отправят в штурмовые подразделения. К тому же место пребывания агента роли не играет — вербовщики работают даже с теми, кто живет за пределами РФ.

Напомним, также стало известно, как россиянки начали зарабатывать на свадьбах с наркоманами.

Между тем россияне не имеют элементарных условий. Жители одного из военных городков жалуются Путину на отсутствие дорог и элементарных условий для проживания.